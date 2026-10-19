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Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto argentino llegará a Texas disputar la primera de las cuatro carrera consecutivas en el continente, con el objetivo de cortar la mala racha

19 de octubre 2026 · 11:39hs
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Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto intentará dejar atrás la mala racha de la gira asiática y dará comienzo a la travesía por América con el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que se correrá este fin de semana en Austin, Texas. Además, Alpine necesitará cambiar la cara con urgencia para pelear por el 5º escalón del campeonato.

El argentino sufrió su primer abandono de la temporada en el GP de Azerbaiyán, tras cometer un error y chocar contra Pierre Gasly y Lando Norris. Luego, en Malasia, remontó desde el fondo por una importante sanción y llegó en el 13º lugar, pero quedó fuera de los puntos. Finalmente, en Singapur, un problema con el auto lo dejó fuera de carrera y estiró la racha negativa.

Por eso, el propio Colapinto confesó que atravesó una de las seguidillas más complicadas de su recorrido en la Fórmula 1 y buscará volver a la zona de la pelea por los puntos nada más ni nada menos que de regreso a su continente.

El Circuito de las Américas será la primera parada de la F1 en esta ronda de cuatro carreras en el continente. En Texas, el argentino supo dar claras señales de su talento en dos contextos muy diferentes: en 2024 con Williams logró el 10º puesto y su segunda carrera con puntos, mientras que en 2025 desobedeció las órdenes de Alpine y sobrepasó a Gasly a pesar de las limitaciones del A525.

Colapinto viene de un mal trago en Singapur, con abandonos en la sprint y en la carrera principal.

Colapinto viene de un mal trago en Singapur, con abandonos en la sprint y en la carrera principal.

Los antecedentes marcan buenas señales para Colapinto y abren paso a las expectativas para lograr cortar la mala racha, en una carrera en la que necesita volver a sumar puntos. Al respecto, el argentino permanece en la 12ª posición del campeonato con 27 unidades.

Una vez que Austin quede atrás, la Fórmula 1 no se tomará descanso y partirá sin escalas a la Ciudad de México, donde correrá el domingo 1º de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Después, será el turno del GP de Brasil en Interlagos el 8 de ese mes, ante una multitud de argentinos, y cerrará la gira por América en el circuito urbano de Las Vegas el día 22.

Cuándo se disputa el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará desde el viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Estados Unidos.

>> Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

Toda la actividad del fin de semana en Texas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30

Práctica Libre 2: 18

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14

Clasificación: 18

Domingo 25 octubre

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Cómo es el Circuito de las Américas

El Circuito de las Américas es uno de los más modernos del calendario de la Fórmula 1, ya que fue diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en 2012 con curvas inspiradas en otras grandes pistas de la categoría, como Silverstone y Suzuka, además de la icónica subida que desemboca en la curva 1 y suele dejar grandes sobrepasos.

Este circuito estadounidense tiene una longitud de 5.5 kilómetros y cuenta con 20 curvas, por lo que tendrá un total de 56 vueltas durante la carrera del domingo, que completarán un poco más de 308 kilómetros de recorrido para los pilotos. El récord histórico de vuelta en Austin lo registró Charles Leclerc con Ferrari en 2019, con un tiempo de 1:36.169.

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