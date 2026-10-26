Se viene una maratón para concientizar sobre la donación pediátrica de órganos

La cuarta edición será el sábado 31 de octubre a las 19 en Los Quirquinchos. La iniciativa nació de la historia de León, un niño que necesitaba un trasplante renal

Los Quirquinchos, en el sur de Santa Fe, será sede de la cuarta Maratón de Concientización sobre Donación Pediátrica de Órganos. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, a las 19, con el objetivo de visibilizar la situación de los chicos y adolescentes que esperan un trasplante.

La iniciativa surgió a partir de la historia de León, un niño que necesitaba un trasplante renal para seguir viviendo. Con el paso del tiempo, aquella experiencia se convirtió en una convocatoria colectiva para generar conciencia sobre la donación de órganos y acompañar a quienes todavía esperan una oportunidad.

Según los organizadores, en Argentina hay 200 niños y adolescentes que aguardan un trasplante. En ese contexto, la maratón busca utilizar el deporte como una herramienta para difundir la importancia de la donación pediátrica y acercar el tema a la comunidad.

La organización convocó especialmente a corredores, gimnasios, clubes, profesores de educación física y grupos de entrenamiento de distintas localidades de la región para que participen de la jornada y ayuden a difundir la propuesta.

La invitación apunta a que las comunidades deportivas compartan la convocatoria entre sus integrantes y se sumen a una actividad que combina la práctica deportiva con una causa vinculada a la salud y la solidaridad.

“Estamos convencidos de que el deporte también puede ser una herramienta extraordinaria para generar conciencia”, expresaron desde la organización.

Bajo la consigna de correr por quienes esperan un trasplante, la cuarta edición de la maratón busca ampliar el alcance del mensaje y mantener visible la situación de los niños y adolescentes que necesitan un órgano para mejorar su calidad de vida o seguir viviendo.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre a las 19 en Los Quirquinchos, con una convocatoria abierta a la comunidad y un llamado especial a quienes forman parte del ámbito deportivo regional.