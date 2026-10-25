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Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

La familia de la joven hincha de Central convocó a un acto frente al Centro de Justicia Penal. Hay tres acusados por el crimen, cometido en 2023 tras un clásico

25 de octubre 2026 · 22:05hs
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Una manifestación de allegados a Ivana Garcilazo frente al Centro de Justicia Penal. El encuentro se repetirá este lunes

Foto: X @MaxiKlan

Una manifestación de allegados a Ivana Garcilazo frente al Centro de Justicia Penal. El encuentro se repetirá este lunes, a la espera del veredicto.

Con una movilización en la plaza frente al Centro de Justicia Penal y transmisión en vivo por pantalla gigante, este lunes al mediodía se conocerá el veredicto en el juicio contra los tres hinchas de Newell’s acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven simpatizante de Rosario Central atacada a piedrazos cuando regresaba a su casa de presenciar un clásico tres años atrás. Entre pedidos de condenas que superan los 30 años de prisión y planteos defensivos que discuten la existencia de intención homicida, los jueces del tribunal dictarán la sentencia que cerrará el juicio oral por el caso.

La cita a la lectura del fallo es a las 13 en la sala 7 del Centro de Justicia Penal. Desde media hora antes los allegados a Ivana se concentrarán en la plaza cívica de Sarmiento al 2800. “Después de tres años de lucha, te invitamos a acompañarnos. Tu presencia importa”, convocaron los familiares a seguir la lectura del veredicto, que a partir de gestiones del entorno de la víctima se podrá observar en pantalla, con transmisión en vivo en el exterior del edificio.

>>Leer más: Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Adentro, en la sala ante los jueces estarán los familiares más directos, los mismos que desde el 5 de octubre siguieron las jornadas de debate. Una experiencia que para ellos resultó “estresante y dolorosa”, según el abogado querellante Marcos Cella, quien reclama las penas más altas: 33 años de prisión para los acusados Ariel Matías Cabrera, quien se entregó a doce días del hecho, Juan José Masson, detenido a casi un mes, y Damián Reifenstuel, apresado en Bolivia tras permanecer más de un año prófugo. Se encuentran en prisión preventiva y está previsto que escuchen el veredicto conectados por pantalla desde sus lugares de detención en las cárceles de Coronda y Piñero.

La querella reclama, además, que les impongan inhabilitaciones para desempeñarse como deportistas o técnicos, como miembros de comisiones o entidades deportivas y para concurrir de por vida a los estadios de Newell’s o Rosario Central. Es que el crimen se considera, para las partes acusatorias, un homicidio agravado por ocurrir en el contexto de un espectáculo deportivo.

La misma figura penal solicitaron aplicar al caso las fiscales del Ministerio Público de la Acusación Laura Riccardo y Carla Ranciari, quienes reclaman 30 años de prisión para los tres acusados. Las defensas, en tanto, realizaron planteos con calificaciones de menor pena y señalaron que no está probado quién realizó el piedrazo que resultó letal.

La decisión estará en manos del tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena, quienes en la jornada de este lunes darán a conocer la parte resolutiva de la sentencia y más adelante sus fundamentos por escrito.

Una vereda rota

“No hay un desconocimiento de quién causó la muerte. Es un hecho conjunto, concertado, en el que los tres son coautores”, consideró Cella en sus alegatos de cierre la semana pasada, cuando planteó que los agresores cometieron el ataque impulsados por su fanatismo y ante la bronca por la derrota de su equipo en el clásico: “Hace tres años, una vereda rota les dio a tres personas la oportunidad de convertir la bronca en un arma”, añadió .

>>Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas y testimonios de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Según lo planteado en el debate, los tres se reunieron la tarde del 30 de septiembre de 2023 en la casa de un hermano de Masson a ver el clásico que se jugó en el estadio de Rosario Central, que venció 1 a 0 a Newell’s con un gol de Ignacio Malcorra de tiro libre en el complemento. Desde esa reunión en Iriondo y Catamarca fueron caminando hasta la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos.

Ivana Paula Garcilazo, de 32 años, volvía en moto hacia su casa luego de presenciar el partido en el Gigante de Arroyito. Llevaba ropa con los colores de Central e integraba una caravana de simpatizantes que pasaban tocando bocina o agitando banderas. Al ver venir a Ivana los agresores levantaron escombros de una vereda rota y los arrojaron contra la mujer. En una inspección posterior a la escena se encontraron allí baldosas sueltas de 15 centímetros por 15 y un peso de 1,200 kilo.

El impacto del bloque de material contra la cabeza hizo desplomar de la moto a Ivana, quien cayó inconsciente. Dos de los agresores se fueron corriendo, en tanto que Cabrera se acercó y mantuvo un cruce con el novio de la chica, que circulaba detrás de ella, quien lo golpeó con la linga de la moto. Éste se la quitó y en la huida la arrojó contra un árbol. Ivana murió a causa de un traumatismo encefalocraneano.

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