Santa Fe fortalece su representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación

La Lista 4 obtuvo el 55% de los votos en la provincia, con triunfos en Rosario y la capital provincial, donde alcanzó el 75%. Itatí De Marchi accederá al organismo nacional

Como resultado de los comicios, Itatí De Marchi accederá al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Lista 4.

La provincia de Santa Fe tuvo una destacada participación en las elecciones nacionales de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación , celebradas el martes 20 de octubre. La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional , encabezada por Itatí De Marchi e integrada por el abogado santafesino Andrés Abramovich, se impuso en territorio provincial con el 55% de los sufragios.

El resultado tuvo especial relevancia en las dos principales ciudades santafesinas. En Rosario, la agrupación consiguió imponerse frente a las restantes propuestas, mientras que en la ciudad de Santa Fe alcanzó el 75% de los votos, uno de sus registros más significativos.

La elección posicionó a Santa Fe como uno de los principales distritos de respaldo a Abogacía Unida y Dignidad Profesional, una agrupación integrada por profesionales de distintas provincias que promovió una propuesta de representación federal y plural dentro del sistema judicial argentino.

La participación de Andrés Abramovich en la nómina nacional puso de relieve la presencia de profesionales santafesinos en los espacios de discusión y representación institucional de la abogacía .

El acompañamiento obtenido tanto en Rosario como en la capital provincial reflejó el peso electoral de los colegios profesionales santafesinos dentro de una elección de alcance nacional.

Representación en el organismo nacional

Como resultado de los comicios, Itatí De Marchi accederá al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Lista 4, mientras que las restantes bancas correspondientes a la abogacía serán ocupadas por representantes de otras agrupaciones.

El Consejo de la Magistratura cumple funciones centrales en el sistema judicial argentino, entre ellas la selección de candidatos a magistrados federales y nacionales, la administración de recursos del Poder Judicial y la intervención en procedimientos disciplinarios y de remoción de jueces, conforme a sus competencias legales.

En ese contexto, el resultado electoral alcanzado por la agrupación en Santa Fe adquiere una dimensión institucional que trasciende la elección profesional y vuelve a situar a Rosario y a la provincia dentro del escenario nacional de la representación de la abogacía.

La participación santafesina en esta elección constituye, además, una expresión del federalismo que las distintas organizaciones profesionales buscan consolidar en los órganos de gobierno del sistema judicial argentino.

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