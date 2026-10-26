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Primera C: Córdoba va por punto para seguir y Leones FC, obligado a ganar por dos para pasar

El Charrúa visita a Centro Español en la cancha de Ituzaingó y el equipo de la familia Messi recibe a Mercedes. Ambos encuentros comenzarán este lunes a las 15. En caso de empate en el resultado y goles, se define con tiros penales

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de octubre 2026 · 06:10hs
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Primera C. Con Paulo Killer como abanderado

Primera C. Con Paulo Killer como abanderado, Central Córdoba visita a Centro Español en busca de la clasificación en el Reducido.  
Leones FC. Cristian Bonesso

Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC. Cristian Bonesso, como referente. el equipo de la familia Messi buscará ante Mercedes seguir en el Reducido.      

Central Córdoba y Leones FC, con diferentes realidades, salen a disputar los partidos revancha del Reducido Final, este lunes a partir de las 15, por el segundo ascenso que otorga la Primera C. Los charrúas visitan a Centro Español, en la cancha de Ituzaingó. En la ida el Matador ganó por 1 a 0 con el tanto de Paulo Killer.

Por su parte, el equipo de Alvear será local en el predio Jorge Bernardo Griffa ante Mercedes. En el encuentro de ida, los mercedinos se quedaron con el triunfo por 2 a 1, con dos goles de tiros penales. En caso de igualar en resultados y goles se definen con tiros penales.

El Matador visita al Gallego

En la cancha de Ituziangó, el equipo dirigido por Arnaldo Sialle va en busca de la clasificación ante Centro Español para seguir ilusionado con el sueño de ascenso.

Leer más: En vivo: Newell's sacó un buen punto ante San Lorenzo que lo consolida en zona de playoffs

En la ida, el Matador fue levemente superior al Gallego y se quedó con una importante victoria para llegar de la mejor manera al partido revancha de esta tarde.

Viene de perder en el estadio Nueva España

En la última presentación fuera de barrio Tablada, los dirigidos por Cacho Sialle dejaron una pobre imagen ante Deportivo Español en el estadio Nueva España y cayeron por 1 a 0.

El partido de esta tarde en la cancha de Ituzaingó será otro cantar, el equipo sabe muy bien que con una igualdad estará en la próxima instancia del Reducido.

El posible once charrúa sería con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer y Luca Pasinato; Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi, Milko Parherr y Aaron Quijano; Marcos Córdoba y Diego Barrionuevo.

Leones FC. Cristian Bonesso, como referente. el equipo de la familia Messi buscará ante Mercedes seguir en el Reducido.

Leones FC. Cristian Bonesso, como referente. el equipo de la familia Messi buscará ante Mercedes seguir en el Reducido.

Leones FC ante Mercedes

Los dirigidos por Alejandro Ojeda, quien fue confirmado para seguir por otra temporada como entrenador, intentarán revertir el resultado de ida donde perdieron por 2 a 1 para continuar con vida en el Reducido.

El equipo de la familia Messi demostró a lo largo de la temporada que tiene plantel para seguir ilusionado y ante Mercedes buscará dar otro salto de calidad.

El once del equipo de la familia Messi

La posible formación de Leones FC sería con: Lucas Alegre; Lucas Zapata, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Patricio Acevedo, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Kevin Collera; Cristian Bonesso y Gustavo Britos.

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