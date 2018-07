Croacia dejó a Rusia con la pena máxima

A uno se le hizo trizas la ilusión. El otro alimentó aún más la esperanza. Rusia quedó eliminada. Pero su Mundial continúa. Croacia lo dejó en el camino a través de la tanda de los penales. Ahí los balcánicos hicieron la diferencia tras el 2 a 2 en el tiempo reglamentario. La banda capitaneada por Luka Modric inscribió ayer su nombre en la semifinal luego de imponerse 4 a 3 en Sochi, y buscará el próximo miércoles seguir haciendo historia cuando se mida ante Inglaterra por el boleto que tiene como destino la gran final.

Los rusos no tienen nada que reprocharse. Hicieron un recorrido más largo de lo imaginado por el pensamiento colectivo. Sólo puertas hacia adentro creían en sí mismos. El real objetivo era no hacer papelones primero y luego pasar a octavos de final, ya que desde que disolvió la Unión Soviética no pudieron llegar tan lejos.

La Nación anfitriona se fue enganchando poco a poco y seduciendo a la inmensa población partido a partido. No era para menos. Llegó a la Copa como última del ránking Fifa. No había demasiado optimismo. Pero terminó dando la real sorpresa cuando eliminó a España en octavos, mediante la vía de los penales.

Buscó escribir un nuevo capítulo en esta dulce historia deportiva de la mano de un entrenador serio como Stanislav Cherchesov. Un técnico que le hizo creer al plantel que se podía avanzar y crecer de manera colectiva. Le hizo fuerza a Croacia, que técnicamente tiene piezas superiores.

Lo tuvo contra la cuerda. Porque arrancó la cita ganando con un tanto anotado por Denis Cheryshev en la primera media hora. El jugador de Villarreal fue uno de los puntos más alto del equipo a la hora de hacer una especie rápida de balance sobre cada uno de los apellidos que mostró el elenco dueño de casa.

Pero el delirio a orillas del Mar Negro llegó cuando Andrej Kramaric empató las acciones ocho minutos más tarde. El desafío era intenso y con pronóstico reservado, ya que los balcánicos no eran ese equipo dinámico y punzante como cuando despacharon a Argentina de manera contundente.

Sucedía que los volantes croatas no estaban finos. No sincronizaban como en otras presentaciones. La intermitencia de Ivan Perisic se notaba. La intermitencia de Ivan Rakitic también. Solo Luka Modrid parecía comprender lo que estaba en juego. El mediocampista de Real Madrid fue la pieza más clara que mostró la noche de Sochi.

Más allá de eso, la realidad marca que el complemento estuvo casi de más. Porque hubo situaciones, pero no de tanto peligro como para marcar algún desequilibrio.

Fue entonces que llegó el alargue. Y ahí parecía que Croacia se llevaba el premio mayor cuando el rubio Domagoj Vida marcó el 2 a 1 a los 101'.

Sin embargo, el defensor de origen brasileño Mario Fernandes estampó de cabeza a los 115' la justa paridad en el Olímpico de Sochi que alimentó la ilusión local.

Los minutos se consumieron en medio de nerviosismo y ansiedad hasta que llegó el instante de dirimir el pase a semifinales por penales. Ahí Croacia marcó la diferencia (ver aparte). No obstante, el equipo de Zlatko Dalic hizo pata ancha y pudo meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Una marca que emparda a la conquistada en Francia 98 cuando la entonces banda del exquisito volante Robert Prosinecki y el goleador Davor Suker terminaron obteniendo un legendario tercer puesto en suelo galo. Pero lo de ayer es diferente. Porque esta selección tiene apellidos más importantes en cada una de las líneas.

El grueso milita en las grandes ligas europeas. Llegaron a Rusia con toda la furia. Tienen un potencial bárbaro en realidad, pese a que para la próxima velada deberán ajustar varias piezas.

Porque para jugar el próximo miércoles en Moscú a una lanzada Inglaterra, que se impuso más temprano a Suecia por 2 a 0 sin sobresaltos, no podrán cometer algunos errores como los de ayer ante Rusia. Porque podría pagarlo muy caro. Y ese es un precio que los balcánicos deben evitar.