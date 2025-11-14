Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

El delantero portugués tuvo una noche para el olvido en Dublín y tuvo una reacción que podría costarle su participación en el Mundial 2026

Portugal cayó 2-0 ante Irlanda en el marco de la 9ª fecha de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El partido en el Aviva Stadium de Dublín se vio marcado por la actuación de Cristiano Ronaldo que, luego de un codazo a un rival, terminó expulsado del encuentro y se retiró abucheado por el público local .

Con este resultado, el equipo dirigido por Roberto Martínez se mantiene como puntero del Grupo F con 10 puntos, por delante de Hungría (8) e Irlanda (7). El partido era bisagra ya que los lusos podían asegurar su clasificación a la próxima cita mundialista en Norteamérica a falta de una fecha.

A pesar de la derrota, el combinado portugués sigue dependiendo de sí mismo para sacar su boleto a la Copa del Mundo. La última fecha de la fase clasificatoria será contra Armenia , el último en la zona. Sin embargo, para dicho partido no podrá contar con CR7, su máxima figura.

La polémica reacción de Cristiano Ronaldo ante Irlanda

Transcurrían los 13 minutos del segundo tiempo en Dublín, cuando el Bicho forcejeó con el irlandés Dara O’Shea durante una ofensiva portuguesa. Luego, el delantero intentó desmarcarse del defensor y terminó tirándole un codazo en la espalda que lo dejó en el piso.

Inicialmente, Glenn Nyberg, el árbitro del encuentro, sancionó el foul con tarjeta amarilla, pero luego, a instancias del VAR, decidió modificar su sanción y expulsó a Cristiano.

El máximo goleador histórico de Portugal se mostró sorprendido por la determinación del árbitro y se fue alejando del campo con aplausos hacia el público local de manera irónica. Los fanáticos irlandeses respondieron con cánticos hacia su "archirrival": "Messi, Messi, Messi".

Ronaldo y el Mundial

Esta fue la primera vez que el jugador del Al-Nassr ve la tarjeta roja defendiendo los colores de su selección. La expulsión no solo lo margina del partido trascendental frente a Armenia en búsqueda de sacar su boleto para el Mundial, sino que, si lo consigue, podría perderse algún encuentro de la fase de grupos en función de la sanción que se determine.

Esto se debe a que los partidos a cumplir por expulsiones deben ser en cotejos oficiales, y recién la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá es la próxima competición por los puntos. Es un caso similar al del defensor argentino Nicolás Otamendi, que fue expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador y cumplirá la sanción en el primer partido de la Copa del Mundo.