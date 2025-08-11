La Capital | Zoom | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió en Instagram la pareja del jugador portugués

11 de agosto 2025 · 22:13hs
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

El futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, con la que tiene una relación de casi una década, se comprometieron con un anillo cuyo valor rondaría los 6 millones de euros.

La modelo e influencer hispanoargentina Georgina Rodríguez, de 31 años, anunció la noticia en su cuenta de Instagram con una foto que muestra un enorme anillo en su dedo anular.

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió la pareja del jugador portugués.

Según publicó el portal español TUDN, el joyero madrileño Ignacio Torres estimó que la piedra pesa entre 40 y 45 quilates, y calculó que tendría un precio en torno a los 6 millones de euros.

Cristiano conoció a su pareja en 2016, cuando él jugaba en Real Madrid y ella trabajaba en una tienda Gucci del exclusivo barrio Salamanca.

En 2017 tuvieron su primera hija, Alana Martina, cuando el jugador luso ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2022 tuvieron a Bella Esmeralda, gemela de un varón que falleció.

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires pero vivió desde pequeña en Jaca, ciudad de la provincia española de Huesca.

Maluma se indignó al evr a un bebé entre los asistentes de su show

Maluma interrumpió su show para retar a una fanática que fue con su bebé

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven juntos a la pantalla en una producción argentina de Netflix

Netflix: qué se sabe de la esperada película con Ricardo Darín y Diego Peretti

Este sábado, el cantante David Ortiz se cayó al vació en un escenario en Córdoba

Video: un cantante de cuarteto se cayó en un agujero de un escenario en Córdoba

La etapa de las batallas en La Voz Argentina cerró con una emotiva presentación en el team de La Sole

Un cierre de batallas a pura emoción en "La Voz Argentina": cómo continúa el reality

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Justicia juzgará a Brisa Leguizamón y Esteban Rocha como miembros de la banda de Tata Medina. Tras el casamiento hubo un triple crimen
Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima
Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
