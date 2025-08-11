Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió en Instagram la pareja del jugador portugués

El futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, con la que tiene una relación de casi una década, se comprometieron con un anillo cuyo valor rondaría los 6 millones de euros.

La modelo e influencer hispanoargentina Georgina Rodríguez, de 31 años, anunció la noticia en su cuenta de Instagram con una foto que muestra un enorme anillo en su dedo anular.

“Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”, escribió la pareja del jugador portugués.

Según publicó el portal español TUDN, el joyero madrileño Ignacio Torres estimó que la piedra pesa entre 40 y 45 quilates, y calculó que tendría un precio en torno a los 6 millones de euros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cristiano conoció a su pareja en 2016, cuando él jugaba en Real Madrid y ella trabajaba en una tienda Gucci del exclusivo barrio Salamanca.

En 2017 tuvieron su primera hija, Alana Martina, cuando el jugador luso ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2022 tuvieron a Bella Esmeralda, gemela de un varón que falleció.

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires pero vivió desde pequeña en Jaca, ciudad de la provincia española de Huesca.