El entrenador Eduardo Coudet se mostró conforme por el triunfo de Racing por 2 a 0 en el Gigante de Arroyito pero aseguró que la victoria no le generó una "felicidad completa" porque no le gusta "ganarle a Central".

"Ganamos porque hicimos un buen partido. Llevamos a cabo una manera de jugar y la sostuvimos contra un equipo muy duro acá en el Gigante. Hicimos un gran juego", manifestó el Chacho el triunfo.

Y agregó: "Me voy con la sensación de que hicimos un gran juego, pero a pesar de eso no es una felicidad completa para mi porque no me gusta ganarle a Central".

"A los que les tocó entrar después de tantos minutos sin hacerlo estuvieron a la altura", expresó sobre Brian Mansilla y Augusto Solari, entre otros futbolistas.