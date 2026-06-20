Copa Santa Fe: los clubes de la Primera C salen a jugar el torneo provincial de visitante

Los tres clubes rosarinos de AFA que participan en el torneo de la Primera C saldrán a escena el domingo para disputar la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026. Central Córdoba, Argentino y Leones FC disputarán sus compromisos en calidad de visitantes. Las revanchas se jugarán el miércoles 24 , respectivamente.
En la tercera etapa jugarán 24 clubes de la provincia con partidos de ida y revanchas. En esta oportunidad ingresan todos los equipos que participan en la doble competencia en AFA. Los tres clubes de Rosario mencionados, más Sportivo Las Parejas y Atlético y 9 de Julio de Rafaela.
Central Córdoba viaja a Fighiera
Central Córdoba visitará al Club Atlético Central Argentino en Fighiera, este domingo a las 15. El encuentro revancha se jugará el miércoles 24, a las 19 en el estadio Gabino Sosa.
Los charrúas buscarán afrontar de la mejor manera el certamen provincial. El técnico Arnaldo Sialle confirmó a todos los titulares para jugar en Fighiera.
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Argentino. El Salaíto vistará a Unión de Arroyo Seco, el domingo a las 15.30, el partido de ida por la Copa Santa Fe.
Gentileza: Prensa Argentino
Argentino visita a Unión en Arroyo Seco
El equipo de barrio Sarmiento, con un opaco presente en la cuarta categoría, disputará el primer compromiso de visitante ante Unión de Arroyo Seco, este domingo a las 15.30, en el estadio Antonio Di Giacomo.
La revancha ante El Panza se jugará el miércoles 24 de Junio , a las 15.30 en el estadio José Martín Olaeta.
Leones FC. El equipo de la familia Messi afrontará sus partidos ante Atlético San Jorge. El primer encuentro será en el domingo a las 16, estadio Parque 23 de Junio de San Jorge.
Leones FC jugará en San Jorge
El equipo de la familia Messi afrontará por primera vez la Copa Santa Fe. El club fue incluido en esta edición por participar en los torneos de AFA.
En su primera participación disputará el cruce ante el Club Atlético San Jorge (perteneciente a la Liga Departamental de fútbol San Martín). El partido se jugará este domingo 21 de junio a las 16, en el estadio Parque 23 de Junio, mientras que la revancha se jugará el miércoles 24 a las 20, en Arroyo Seco.
Los otros cruces del domingo 21
La tercera fase tendrá además estos cruces: Romang FC v. Reconquista CF, Atlético Tostado v. Náutico El Quillá, Sanjustino v. Brown (San Vicente), Domingo F. Sarmiento v. 9 de Julio (Rafaela), Sportivo Suardi v. Atlético de Rafaela, Los Andes (Alcorta) v. Deportivo Gödeken y Club Arteaga v. Centenario (San José de la Esquina). El cotejo entre Colón (San Justo) y Ciclón Racing fue postegado.
Timbuense y Sportivo Las Parejas en Julio
Por su parte el cruce entre Timbuense y Sportivo Las Parejas, el partido de ida, se jugará el miércoles 1 de julio, a las 21 en Timbúes