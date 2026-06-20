Tenis: Francisco Cerúndolo logró un triunfazo y se metió en la final de Queen's

Superó al estadounidense Brando Nakashima en tres sets y jugará el partido definitorio frente a Tomy Paul. A 14 años de aquella descalificación de Nalbandian

Para Cerúndolo no fue un partido sencillo, pero lo terminó con mucha autoridad.

Francisco Cerúndolo ganó en tres sets y este domingo jugará la final en el césped londinense de Queen's.

Hay buenas noticias en el tenido argentino. Y quien las trajo fue Francisco Cerúndolo , que venció al estadounidense Brando Nakashima (6/7, 6/3 6/4) y se instaló en la final del torneo ATP 500 de Queen's, en el césped de Londres. El partido definitorio lo jugará frente al también estadounidense Tomy Paul .

No es frecuente ver a tenistas argentinos cumpliendo buenas actuaciones sobre este tipo de superficies, ya que a la gran mayoría los caracteriza la adaptación al polvo de ladrillo.

No fue nada fácil para Cerúndolo, ya que necesitó tres sets para quedarse con la semifinal. Y no sólo eso, sino que perdió el primero, ya que le da mucho más valor al triunfo.

El tenista argentino comenzó abajo en el marcador, con un primer set que se extendió hasta el tie break y que quedó en poder de Nakashima.

Lo mejor de Cerúndolo

Pero de ahí en más Cerúndolo sacó lo mejor de sí. Rápidamente logró un quiebre, con el que se puso 3/2 y eso marcó un punto de inflexión. Lo cerró de manera contundente por 6/3.

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Para Cerúndolo no fue un partido sencillo, pero lo terminó con mucha autoridad.

El ahora pupilo del chileno Nicolás Massú jugó un tercer set con mucha concentración, pero eso no le impidió ser víctima de algunos vaivenes. De todas formas, encontró el desnivel en el noven game, para quedar de cara al triunfo. En ese saque para partido no falló y así llegó la clasificación a la final.

Este domingo (a las 9.30, por ESPN) Cerúndolo se verá las caras con el estadounidense Tomy Paul (28º), quien superó en la otra semifinal al francés Ugo Humbert por doble 6/3 y 6/3.

A 14 años de la descalificación de Nalbandian

Hacía desde 2012 que que un tenista argentino no llegaba a la final en el torneo de Queen's. El último en lograrlo fue David Nalbandian, quien fue descalificado.

Aquel día el unquillense enfrentaba al croata Marin Cilic. Había ganado el primer set por 7/6 y perdía el segundo 3/4. En ese game en el que le quebraron el saque Nalbandian reaccionó de muy mala manera, pegándole una patada a una caja de madera que un juez de línea tenía como protección. El juez sufrió una herida en una pierna y por eso el árbitro principal lo castigó con la descalificación.