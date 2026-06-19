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Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's busca reforzar el lateral derecho y uno que interesa es Leonardo Godoy, quien milita en Independiente

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

19 de junio 2026 · 20:22hs
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Godoy es lateral derecho

Godoy es lateral derecho, juega en Independiente de Avellaneda y tiene 29 años. 

En este momento de rearmado del plantel de cara al torneo Clausura, desde un primer momento trascendió que Newell's estaba buscando un lateral derecho. Esa situación sorprendió a algunos, ya que esa posición parecía cubierta y había otras que asomaban con necesidades más acuciantes, como la zaga central. En ese marco, se supo que uno de los futbolistas que tiene en carpeta el cuerpo técnico rojinegro para el puesto de marcador de punta derecho es Leonardo Godoy, quien actualmente milita en Independiente.

Este señalamiento acelera los rumores de una posible salida de Armando Méndez, quien era uno de los que cumplía la función de titular durante los últimos cotejos del campeonato anterior.

A ese panorama, hay que sumar que a Alejo Montero hay que esperarlo al menos hasta el mes de septiembre para que pueda ser tenido en cuenta por Frank Kudelka y sus colaboradores. Le falta mucho en su rehabilitación.

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Newell's y un análisis interno

Montero sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla de su pierna izquierda en un entrenamiento, y por eso se perdió gran parte del Apertura y que hoy sigue trabajando en plena recuperación. De hecho, fue el único que arrancó esta larga pretemporada practicando aparte.

Dentro de esa plataforma de análisis, no hay que dejar afuera a Martín Ortega, quien las pocas veces que le tocó entrar al campo de juego, nunca dio la sensación de estar a la altura para adueñarse de la posición.

También hay que tener en cuenta que Newell’s aún está inhibido, y hasta que no levante ese impedimento, no podrá realizar incorporaciones. Pero siempre conviene que el club tenga ya decisiones tomadas, y nombres apuntados, para cuando pueda salir al mercado.

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Señas particulares de Godoy

Leonardo Godoy es lateral derecho, juega en Independiente de Avellaneda, y tiene 29 años. Nació en Concordia, Entre Ríos, el 28 de abril de 1995, y tiene una extensa carrera que incluye en breve paso por Brasil.

Godoy jugó en Atlético de Rafaela (2015 a 2016), Talleres de Córdoba (2016 a 2021), Estudiantes de La Plata (2020 a 2021), Estudiantes de La Plata (2022 a 2023), Athletico Paranaense (2024 a 2025), Santos (2025), e Independiente (2025 a la actualidad).

Al Rojo llegó en junio de 2025, club que pagó 1,9 millones de dólares por la totalidad de su pase, con un contrato de 3 años y medio de extensión. Allí, hasta ahora disputó 18 encuentros, dio una asistencia y no anotó goles.

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