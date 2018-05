Córdoba ganó y sigue de cerca al puntero

Córdoba se hizo fuerte en Laferrere, ganó un partido difícil por 3 a 1 y sigue en la lucha por lograr el título a la Primera B. Con este resultado los charrúas quedaron a un punto de Defensores Unidos, líder de la Primera C, que ayer goleó a Leandro N. Alem por 3 a 0. Los celestes, además, tienen un partido pendiente ante Laferrere, que se disputará el sábado, a las 15.30. En tanto, Renzo Funes salió lesionado y se realizarán estudios.

"No está muerto quien pelea", reza un adagio popular y que le cae muy bien a equipo de barrio Tablada que en la recta final, donde busca un primer lugar de la cuarta categoría. Ayer, en un reducto complicado, necesitaba un triunfo para seguir en carrera y lo ganó.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo tomó la iniciativa y contó con tres situaciones para abrir el marcador con sendos remates de Yassogna, Ferrari y Sánchez. Y a los 36' llegó el centro del Toto Ferrari al corazón del área y Yassogna, de cabeza, estampó el 1 a 0.

En el complemento, el local adelantó las líneas, a los 49' Gustavo Fernández desvió el balón con un toque suave y estableció el 1 a 1. A partir de la igualdad de Laferrere el encuentro se hizo intenso.

A los 67', el charrúa otra vez llegó al gol por intermedio de Yassogna, quien de arremetida le ganó a los defensores locales y con un toque preciso marcó el 2 a 1. A los 80', Niveyro vio la roja y el local se quedó con diez.

Con este panorama, el charrúa fue por más y en el segundo minuto adicionado Lazo señaló el 3 a 1. Córdoba sigue vivo, venció a Laferrere y le pisa los talones a Defensores Unidos, líder de la C.