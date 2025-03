Contrarreloj: Pelé, Maradona y Messi, la lucha de las leyendas para eludir el paso del tiempo

Messi se convirtió en una sensible baja para la selección en esta doble fecha, aunque su equipo, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), detalló que la lesión no es grave.

La tremenda marca de Messi

Más allá de esto hay que decir que Lionel Messi, 37 años (24 de junio de 1987), ya jugó cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, fue subcampeón de Brasil 2014, Rusia 2018 y salió campeón en Qatar 2022.

Va por su sexta Copa Mundial y en caso de jugar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026 la comenzará con 38 años y si Argentina llega a las instancias finales la terminaría con 39 años. Así se convertiría en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Claro que antes de Leo hubo dos jugadores emblemáticos que marcaron la historia del fútbol mundial, el Rey Pelé y Diego Maradona.

El Rey Pelé, el más ganador

El 18 de julio de 1971 Pelé jugó su último partido con la camiseta verdeamarela ante Yugoslavia. El encuentro terminó empatado 2-2, pero fue conmovedor ver al público despedirse de su mejor jugador de manera tan afectuosa y agradeciéndole por los 14 años de alegrías para Brasil.

El Rey jugó cuatro mundiales: fue campeón Suecia 1958 y Chile 1962, se bajó del podio en Inglaterra 1966 y volvió a coronarse en México 1970.

El mejor jugador de la historia de Brasil dejó su selección de manera oficial con 30 años, un año después de proclamarse campeón en el Mundial de México 70.

El legado eterno de Diego

A su vez, Diego Armando Maradona tenía 33 años cuando “le cortaron las piernas”. El 25 de junio de 1994, el Diez disputó su último partido con la camiseta de la selección argentina, en el recordado encuentro en el que la albiceleste venció 2-1 a Nigeria por la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Aquella tarde fue sometido a un doping y le dio positivo.

Durante aquella Copa del Mundo, el equipo dirigido por el Coco Basile llegó como uno de los principales candidatos y con la novedad del regreso de Maradona tras un fuerte período de recuperación en solitario, donde tuvo un paso previo jugando en Newell’s en 1993.

En ese último Mundial para él, tras un contundente 4-0 ante Grecia en el debut, Diego anotó su último gol con el seleccionado argentino y días después superó a su par nigeriano para poner un pie en los octavos de final.

Pero unos minutos después de finalizado el partido con Nigeria, el astro dejó la cancha de la mano de Sue Carpenter, una enfermera que lo escoltó a los vestuarios y despertó el asombro de muchos. El resultado del test antidopaje fue positivo por efedrina y derivó en la suspensión que le impuso la Fifa.

“Juro por mis hijas que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia para que la FIFA me deje afuera de este Mundial. No quiero dramatizar, pero juro que me cortaron las piernas”, aseguró Diego entre lágrimas.

Fue su última vez con la camiseta de la selección. Ya había disputado el Mundial de 1982 en España, fue campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.

Hoy otro argentino, Lionel Messi es el mejor del planeta, y va por más. Su físico a esta altura tiene muchas batallas en el lomo y es lógico que le pase algunas facturas. Pero Leo no se rinde y seguro que pronto estará nuevamente en la selección. Todo el mundo quiere verlo en acción.