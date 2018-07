"Con Ortigoza nos complementamos muy bien", afirmó el Colo Gil

Leonardo Gil se siente cada vez más cómodo en Central y está realizando una notable pretemporada, afrontando cada entrenamiento con la seriedad de un partido oficial. Se esfuerza al máximo en las consignas físicas y en las tareas con balón mete garrote y busca ser claro en cada pase a sus compañeros. En la intimidad de la concentración auriazul, el Colo fue frontal ante cada consulta. Dijo que le gustaría poder asociarse en la función de doble cinco con Néstor Ortigoza, de la misma manera que lo hizo tiempo atrás con Pablo Guiñazú en Talleres. "Orti y el Cholo tienen características similares en cuanto al juego", confió. También expresó que la llegada del Patón Bauza jerarquizó a Central en lo futbolístico. Y no tiró la pelota afuera al hablar de su futuro: "Estoy cómodo en el club y tengo la mente acá, pero sé que hay una posibilidad de emigrar". Así, en la recta final de la etapa preparatoria en suelo tico, el volante puso el balón bajo la suela y habló de todo en el lobby del hotel Quality, donde está instalada la tropa canalla.

El técnico está buscando un socio para que acompañe a Ortigoza. ¿Qué debés hacer para quedarte con ese lugar?

Creo que con Ortigoza nos estamos complementando muy bien. Lo más importante en esta etapa es conocernos, porque jugamos muy poco juntos. Sólo lo hicimos en los últimos dos o tres partidos del semestre pasado. Y conocerse lleva tiempo. Creo que el tema pasa por saber tanto las virtudes que tiene el compañero como las contras, así uno busca complementarse de la mejor manera. Ortigoza maneja muy bien la pelota, pero tal vez no es muy dinámico y quizás allí pueda aportar lo mío para la dupla, en la recuperación y en estar bien posicionado cuando no tenemos el balón.

En esto de armar duplas, en Talleres te tocó jugar como doble cinco junto a Pablo Guiñazú y se complementaron bien. ¿Puede ser que Ortigoza tenga alguna característica de juego similar al Cholo? ¿Podrás repetir algo similar a lo que hiciste en Talleres?

Creo que sí. Ya le dije a Ortigoza esto de que tiene características similares a Guiñazú, no tanto para la recuperación, pero sí en el juego. Es un jugador inteligente, que constantemente está ordenando a los compañeros y te enseña a jugar más simple y rápido. Creo que nos estamos complementando muy bien, ojalá se vean los resultados en el torneo.

Arrancaste como titular en el primer amistoso con Alajuelense (3-0). ¿Es bueno porque quiere decir que el nuevo técnico te tiene en cuenta?

Claro. Es muy importante porque uno tiene que demostrar día a día, en cada entrenamiento, por qué terminó jugando el semestre pasado. Esto es una gran responsabilidad, un lindo desafío. Acá hay una sana competencia interna. Ahora en lo colectivo estamos trabajando en encontrar la solidez defensiva que nos pide el técnico, un punto que ha marcado con firmeza en los entrenamientos. Nos hicieron muchos goles en el torneo pasado y sabemos que si logramos bajar esa marca, estaremos peleando en los puestos de arriba el campeonato que viene.

¿Cómo vas sobrellevando la exigencia de la pretemporada?

Bien. Estamos muy contentos de estar acá en Costa Rica, todos juntos, compartiendo estos días y fortaleciendo el grupo.

Después de haber jugado una temporada completa, ¿ya te adaptaste a lo que es Central?

Creo que sí. Cuando uno llega a un club lleva un tiempo adaptarse. Hay que tener paciencia. Ahora me siento con mucha confianza y me siento otro jugador. El conocimiento con mis compañeros me generó eso. Y en estos días estamos puliendo conceptos con el nuevo cuerpo técnico, que le ha dado jerarquía al equipo.

Afrontás cada entrenamiento como si se tratara de un partido por los puntos por la enjundia que pones. ¿Esto lo hiciste desde siempre?

Uno trata de mantener un ritmo en las prácticas como el que va a exigir un partido. En esta pretemporada estoy mentalizado en tratar de sumar la mayor cantidad de volumen de trabajo posible para llegar de la mejor manera al torneo.

En los amistosos también seguís aportando asistencias en la pelota parada. ¿Eso te da más confianza y te hace una pieza clave del equipo?

La confianza te la dan los partidos y las acciones. Las asistencias en pelota detenida son un plus que le pude agregar a mi juego. Pero siempre trato de buscar más y otro objetivo que tengo es pisar más el área de enfrente y agregarle gol a mi desempeño. Eso me estaría faltando para seguir progresando como jugador. Quiero llegar más al área rival, pero sé que jugando con Ortigoza me va a costar porque tengo que retrasarme un poco en el terreno para cumplir con lo defensivo.

Tu buena pegada en la pelota parada, ¿es algo natural o lo entrenaste en tu carrera?

Las dos cosas. Si uno deja de entrenarlo lo va perdiendo. Es como lo que ocurre con los tenistas, que con las repeticiones consiguen que salgan los movimientos. Acá es lo mismo.

En un fútbol tan cerrado como el argentino tener una buena pegada te pone en una buena posición para que el técnico te considere entre los titulares. ¿Es así?

Creo que sí, es un plus que tengo para ganarme un lugar. Por eso lo sigo practicando. En nuestro fútbol la pelota detenida es muy importante, más aún teniendo a grandes cabeceadores como Ruben, Zampedri, Parot, Martínez, Cabezas y Camacho, que no es muy alto pero anticipa.

¿Cómo está tu futuro en relación a si tenés alguna chance de emigrar en este receso?

La verdad es que estoy muy cómodo acá en el club y en el día a día trato de no pensar en otra cosa. Pero sé que hay una posibilidad de emigrar. La verdad es que no estoy pensando en eso, pero mi agente me contó en su momento que había algún equipo interesado de Europa y también de Brasil. Pero yo estoy con la mente acá, apuntando a seguir mejorando, a ganarme un lugar y a consolidarme entre los once. Ni sé cuándo cierran los libros de pases afuera y tengo contrato acá. Después se verá.