Lionel Messi sorprendió con un posteo en Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver"

El capitán de Inter Miami subió a sus redes sociales una serie de fotos sobre su visita al Camp Nou y dejó un mensaje sobre el deseo que aún conserva

10 de noviembre 2025 · 07:45hs
Lionel Messi en pleno terreno de juego

Lionel Messi en pleno terreno de juego, lugar donde todo su fútbol maravlló a miles de personas.

Lionel Messi sorprendió con un mensaje en sus redes sociales y el mundo de Barcelona se agitó. El capitán de la selección argentina y actual de Inter Miami publicó una serie de fotos y videos nada menos que en el Camp Nou, un lugar donde desplegó todo su fútbol y junto al club consiguieron una enorme cantidad de títulos. Hasta que un día debió partir a pesar de sus deseos de permanencia y el rosarino nunca dejó de soñar con un regreso. "Ojalá algún día pueda volver", publicó este lunes y las palabras no hicieron otra cosa que entusiasmar a los blaugranas.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", fue el mensaje completo que subió Messi a su cuenta de Instagram con una serie de fotos ingresando al estadio y otra dentro del mismo, además de un video.

Rápidamente el posteo se llenó de mensajes y comenzó a viralizarse con un mensaje llamativo que hizo Messi, más allá de que siempre mostró sus ganas de cerrar su extensa carrera deportiva jugando en Barcelona. Cabe recordar que su partida del club se debió a las diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta, ya que en su mente no estaba partir de la entidad.

>>Leer más: "Lo pagó Newell's": la historia del tratamiento de Lionel Messi, según Sergio Almirón

Días atrás, el propio Laporta habló de Messi y sostuvo: "Sería una hermosa manera de inaugurar el Camp Nou, con un homenaje a Leo Messi y el estadio lleno. Yo estaría encantado de organizar un partido homenaje para él".

>>Leer más: Messi en el American Business Forum: "Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía"

Igualmente, Laporta fue muy cauto y expresó: "Me lo imagino delante de 105 mil aficionados, pero será siempre y cuando ellos quieran... Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría. Es el sueño del barcelonismo volver al Camp Nou".

