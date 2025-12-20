Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet Provincial derrotó este viernes en Bahía Blanca a Villa Mitre y sigue como líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina Por Lucas Vitantonio 20 de diciembre 2025 · 16:16hs

Manu Ginóbili estuvo con el equipo de Provincial en Bahía Blanca.

En el estadio José Martínez de Bahía Blanca, Provincial consolido su posición de líder de la zona Sur de la Liga Argentina de básquet, al vencer a Villa Mitre por 86 a 70. El encuentro tuvo un espectador de lujo en el marco de su visita a la ciudad bonaerense: Manu Ginóbili.

Luego del partido, uno de los mejores jugadores de la historia del básquet argentino se sacó una foto con los chicos del equipo rosarino.

Según el portal oficial de la Liga Argentina, "Provincial con tres recuperos en primera línea que capitalizó en puntos rápidos y con dos aciertos a distancia, logró una diferencia 12 a 3 en menos de tres minutos. Villa Mitre, con un Sahdi protagonista adelante, se sostenía en el tanteador pese a que se le hizo cuesta arriba recortar esa diferencia del inicio. Buscó variantes en defensa, ante un rival de jerarquía que mostró su amplia y rendidora rotación. Con un ritmo alto de juego e intenso, Provincial controló la ventaja durante el primer tiempo".

Provincial bancó la diferencia El tercer período inició con la reacción de Villa Mitre, con sus dos internos altos en cancha y efectividad desde lejos, se puso a cinco (39-44). Provincial se plantó en defensa zonal y adelante fue vertical y encontró manos de gol en el perímetro.

Volvió a una ventaja de doble dígito, que durante el último período estiró arriba de los veinte puntos. Provincial se llevó otro triunfo. El toque de distinción de la noche lo aportó Manu Ginóbili en la tribuna observando el partido.