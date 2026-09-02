Newell's celebra 30 años del Banderazo: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Los hinchas de de la Lepra se reunirán este jueves en el Coloso Marcelo Bielsa en la antesala de un nuevo clásico rosarino ante Central

Newell's celebra este jueves 3 de septiembre los 30 años del tradicional Banderazo , una de las principales expresiones de apoyo de los hinchas al plantel antes del clásico rosarino. La jornada se realizará en el Coloso Marcelo Bielsa, a tres días del partido ante Central.

El clásico rosarino se disputará este domingo a las 14.45 en el Gigante de Arroyito, pero antes el pueblo leproso tendrá su tradicional encuentro con los jugadores en la previa de uno de los partidos más importantes del año.

Desde el club confirmaron que este jueves las puertas del Coloso Marcelo Bielsa abrirán a las 17 , mientras que la actividad central comenzará a las 18. Por otro lado, aclararon que podrán participar socios, socias y no socios y recomendaron a los hinchas asistir con anticipación para facilitar el ingreso y evitar demoras.

El Banderazo tendrá una particularidad este año: por primera vez, la Tribuna Diego Armando Maradona, ubicada en el sector del Hipódromo, no estará habilitada. La decisión responde a la organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que implica la utilización de instalaciones de la institución.

En este sentido, Newell's informó que los hinchas podrán ingresar a la Popular Lionel Messi (Palomar), a través de los accesos de las puertas 7A y 7B, y la Platea Este (sector del Museo), por el acceso de la puerta 1C.

>> Leer más: El clásico rosarino ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Además, la institución permanecerá cerrada desde las 16 y volverá a abrir sus puertas una vez que finalice el evento.

Operativo de seguridad para el banderazo de Newell's

El Gobierno de Santa Fe también definió un operativo especial para acompañar la jornada.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes, el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, informó que unos 140 agentes policiales estarán afectados en el operativo.

La medida busca garantizar el normal desarrollo del evento y ordenar los accesos al estadio, en una actividad que reunirá a una gran cantidad de hinchas.