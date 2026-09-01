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Rodrigo Herrera y su regreso al once en la previa al clásico: "Es un sueño jugarlo, ojalá pueda"

El volante Leproso tuvo una nueva chance de ser titular y valoró la igualdad. "Este empate nos ayuda a crecer como grupo", manifestó tras la igualdad ante Estudiantes

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

1 de septiembre 2026 · 10:53hs
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Primero teníamos la prueba que era enfrentar a Estudiantes y la superamos bastante bien

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

"Primero teníamos la prueba que era enfrentar a Estudiantes y la superamos bastante bien", dijo Rodrigo Herrera. 

"Estoy muy contento, Darío (Kudelka) planteó un partido con mi presencia entre los titulares y estoy feliz de poder responderle al equipo", analizó Rodrigo Herrera tras el buen empate en el estadio Uno de Newell's ante Estudiantes por la séptima fecha del torneo Apertura. El volante recuperó la titularidad y tuvo una actuación que lo ilusiona con poder estar el próximo domingo en el clásico ante Central.

El Rojinegro, de muy buen rendimiento hasta el momento en condición de local y habiendo logrando hasta el choque frente al Pincha todos los puntos del campeonato, valoró sumar fuera del Coloso el primer punto: "Estábamos en deuda en condición de visitante, habíamos sufrido dos derrotas y en este partido pudimos sumar ante un equipo que trabaja bien y tiene un funcionamiento muy bueno".

"El partido fue parejo, lo podíamos haber ganado como también perdido. Siento que el equipo hizo un gran esfuerzo para poder llevarnos un buen resultado como lo hicimos. Este empate nos ayuda a crecer como grupo", subrayó Herrera y destacó lo que dejó la igualdad en lo anímico mirando de reojo el clásico.

>>Leer más: Newell's priorizó lo que tenía por delante y se probó para Arroyito

El exfutbolista de Platense regresó a la titularidad en lugar de Gómez Mattar en la mitad de cancha y estuvo a la altura de un encuentro complejo. "Cuando el equipo viene bien, ganando, es más fácil entrar. Por eso estoy muy agradecido por la confianza que me dieron mis compañeros dentro y fuera del campo de juego, y al cuerpo técnico por darme la oportunidad de regresar a la titularidad", dijo.

"Primero teníamos la prueba que era enfrentar a Estudiantes y la superamos bastante bien. De aquí en más pensaremos en el clásico del domingo, es un sueño jugarlo, ojalá que lo pueda hacer y quedar en la historia de este hermoso club", destacó el futbolista metiéndose de lleno en el choque del próximo domingo ante el Canalla.

>>Leer más: Llega un nuevo pasajero a Newell's: el extremo de Racing Santiago Solari

"Nos asustó un poco el gesto de Mazzantti, pero fue solamente un susto. Lo necesitamos al 100 por ciento", llevó tranquilidad al pueblo Rojinegro tras la salida de uno de los puntales ofensivos de los Leprosos que mostró alguna dolencia.

La despedida de Lionel Messi

Con respecto a la noticia que impactó la jornada que confirmó la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina expresó: "Sería una locura que Messi llegue a Newell's, ojalá que se le cruce por la cabeza venir a jugar al fútbol argentino representando a nuestro club. Si él viene nosotros estaremos súper contentos, lo recibiremos con un enorme abrazo". Y agregó: "Escobar tiene un tatuaje de él. Todos sabemos el fanatismo que tenemos por su figura".

Cerró la charla con la prensa con un mensaje de tranquilidad para los hinchas Leprosos sobre el desgaste físico que dejó el partido pensando de lleno en el cruce más importante de la Newell's en el semestre: "Terminanos bien físicamente, estamos haciendo un muy buen trabajo en ese aspecto. Es un equipo joven y en ese sentido la intensidad no es un defecto. Ahora tenemos que descansar y volver a repartir las cartas para el fin de semana que viene".

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