Comercios que funcionan solos: la nueva ola de la automatización llega a Rosario

Una serie de marcas se animan a dar el batacazo con modelos de atención automatizados. Buscan reducir costos, ampliar horarios y cambiar experiencias de consumo

Los negocios automatizados llegaron a Rosario para quedarse y revolucionar la forma en la que se consume un producto o servicio.

La automatización , que hasta hace poco tiempo era territorio reservado para las grandes industrias, empieza a meterse de lleno en los negocios de consumo cotidiano. En Rosario ya aparecen modelos que llevan esa lógica un paso más allá, con locales que pueden operar sin empleados detrás de un mostrador , con máquinas que ejecutan el servicio o que le otorgan al cliente el producto que busca y sistemas que permiten pagar digitalmente o monitorear la operación a distancia.

Se trata de un formato que combina varios atractivos para los empresarios como menores costos operativos y la posibilidad de trabajar con mayor amplitud horaria y con menos dependencia de personal . Pero también plantea un desafío a la hora de lograr que el consumidor adopte una experiencia en la que la interacción humana deja de ser el centro y donde la digitalidad puede conllevar, para algunos usuarios, ciertas limitaciones.

Un ejemplo claro de esta transformación está en los supermercados. En Rosario, La Gallega ya incorporó algunas de estas herramientas en su centro comercial de Circunvalación y Eva Perón. Allí, la compañía propone un nuevo modelo de hipermercado, con una distribución y un diseño renovados, cuatro cajas automáticas de autocobro y un sistema de autopeso en el área de verdulería , que permite a los propios clientes pesar frutas y verduras sin intervención del personal, con el objetivo de agilizar los tiempos de compra.

La gastronomía tampoco quedó al margen de esta transformación. Las cadenas de comida rápida fueron algunas de las primeras en incorporar pantallas digitales para realizar autopedidos , como ocurre en distintos locales de McDonald’s , donde el cliente puede elegir y personalizar su menú, realizar el pago y luego retirar su compra, reduciendo la necesidad de pasar por un mostrador tradicional y acortando el tiempo de espera que se genera en las filas para pedir.

Lavado y secado automático

Si bien este fenómeno todavía representa una tendencia incipiente, comienza a vislumbrarse en comercios y servicios donde la automatización permite directamente prescindir de empleados en el punto de venta. Uno de los casos más novedosos que surgieron en Rosario es Lavando, una lavandería automática en la que el cliente realiza todo el proceso por su cuenta, prácticamente sin asistencia externa.

El modelo nació en Rosario de la mano de los emprendedores Nicolás Campos, Roberto Rivas y Andressa Rudio, quienes tomaron como referencia experiencias que ya funcionan en Europa y Brasil. El primer local abrió a principios de mayo y actualmente la marca cuenta con sucursales en Zeballos 1530 y Montevideo 598, mientras prepara una nueva apertura en Brown, entre España y Presidente Roca.

El usuario llega con su ropa, elige entre máquinas de distinta capacidad, selecciona el tipo de lavado, realiza el pago mediante QR o tarjeta y pone en funcionamiento el equipo. El sistema dosifica automáticamente los insumos y permite conocer el estado del ciclo.

“Tenemos tres tipos de lavado. Cada uno tiene un tiempo determinado, por ejemplo, el rápido dura 30 minutos y el intenso 45 minutos, porque lleva más dosificaciones de insumos. Todo eso está automatizado, el usuario solo lleva su ropa, selecciona el servicio y coloca todas las prendas en el canasto, aprieta un botón y la máquina comienza el proceso”, indicó Campos y agregó que los locales a su vez cuentan con máquinas de secado que funcionan bajo el mismo proceso.

La ausencia de empleados en el local era, inicialmente, uno de los principales interrogantes del proyecto. Sin embargo, aseguran que el sistema logró funcionar incluso frente a los temores por posibles robos. El horario de apertura es de 7 de la mañana a 12 de la noche y cuentan con asistencia mediante WhatsApp y soporte técnico remoto ante eventuales inconvenientes o presencial ante situaciones puntuales.

“La gente decía que no iba a funcionar por el vandalismo, pero la realidad es que sí funciona. A veces pasa que un usuario se va a tomar un café y vuelve cuando la máquina terminó de lavar su ropa y en general si no está adentro, la encuentra en un canasto, acomodada por otra persona que necesitó liberar el lugar para lavar.

También tenemos un número de contacto donde se comunican ante cualquier duda y hay un servicio técnico que funciona a distancia con la máquina”, señaló el emprendedor.

Para sus impulsores, uno de los principales atractivos del formato está en su autonomía y en la posibilidad de administrar la operación a distancia, a través de cámaras y sistemas que permiten seguir la actividad desde un celular. “Es un negocio que conviene porque es autónomo, no necesitás contratar empleados y generás ingresos pasivos. Solo tenés que dar soporte ante eventuales consultas o inconvenientes que puedan surgir”, explicó Campos.

Las sucursales actuales son propias, pero la empresa ya vendió dos franquicias en La Plata y proyecta expandirse a otras ciudades del país. La apuesta es alcanzar entre siete y ocho locales en los próximos meses y, a futuro, avanzar hacia un servicio durante las 24 horas, donde las personas que vayan a la madrugada tengan un usuario y clave propia para ingresar por cuestiones de seguridad.

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Una heladería nativa digital

Nacida en Córdoba en el año 2000, Grido construyó en poco más de dos décadas la red de heladerías más grande de Argentina y una de las principales del mundo. Ahora, la compañía busca llevar esa escala a un nuevo terreno: el de los locales automatizados. Bajo el formato Grido GO, la marca está probando una experiencia de compra con una operación pensada para reducir los tiempos de espera y también la superficie necesaria para instalar la propuesta.

Rosario es la ciudad que la firma eligió para abrir la tercera sucursal de este tipo, luego de dos experiencias exitosas en Buenos Aires y Córdoba. La apuesta no busca reemplazar al modelo de las heladerías tradicionales, sino sumar una alternativa para un consumidor que prioriza la rapidez y que, según la empresa, comienza a incorporar esta modalidad de compra digital como una nueva costumbre de compra.

“Grido tiene una aceleradora de ideas que se llama Infinito y capta ideas tanto de la comunidad como de afuera. Dentro de ese proceso de innovación sale la iniciativa de las Grido GO”, explicó Javier Díaz Caballero, vocero de Grido, quien dio más detalles sobre su surgimiento. “Nos juntamos con la startup I+Diot, para desarrollar toda la parte tecnológica que incluye unas máquinas con pantallas para hacer el pedido, desde un postre hasta helado a granel, y pagar con tarjetas. En menos de cuatro minutos, en unos mostradores que hay ubicados lo retira por ventanilla”.

Las pantallas conectadas a internet son centrales en el modelo de negocio de este tipo de comercios. Foto: gentileza Grido Go.

Aunque el formato es automatizado, detrás de la operación hay personal que prepara los pedidos. El local cuenta con una dark kitchen donde dos personas reciben constantemente las órdenes que ingresan a través de las pantallas, las preparan y luego las colocan en los mostradores para que el cliente pueda retirarlas.

Para Grido, uno de los beneficios del formato está en el tamaño de los locales. Una Grido GO puede funcionar en espacios más reducidos que una heladería tradicional, lo que abre una alternativa para los franquiciados. “Una tradicional tiene desde 80 m² y una Grido GO, puede funcionar en 50 m². Nos mejoró el negocio en la búsqueda de una evolución como marca. Como líderes en el continente buscamos estar siempre un paso adelante, y la innovación es parte de nuestros valores. También en lo que es estar preparados para atender distintos tipos de público”, sostuvo Díaz Caballero.

Además, este sistema es complementario con otras heladerías que todavía conservan la atención al público por mostrador, pero incorporaron pantallas para quienes quieran realizar su autopedido y no esperar. Se trata de un formato híbrido que funciona muy bien en aquellas sucursales con alto tráfico de clientes.

Para el referente comunicacional de Grido, sin embargo, no cualquier negocio puede automatizarse. Primero debe existir un volumen de demanda suficiente que amerite realizar esta transición y segundo, una estructura comercial que sostenga el modelo. “Necesitás trabajar con gente que sepa hacerlo, por eso nos asociamos con una startup para llevarlo adelante y siempre tuvimos el apoyo de nuestros proveedores, que son más de 1.500 en todo el país”, sostuvo.

Los pet shops también se animan

La automatización también empieza a ganar terreno en el comercio de productos para mascotas. En Rosario, Mr. Guau incorporó a su local de calle Córdoba y Callao una máquina expendedora que funciona las 24 horas sobre la calle y permite comprar alimento para perros y gatos sin necesidad de ingresar al local ni contar con personal para concretar la venta.

La idea surgió a partir de una situación cotidiana. Juan Carlos Montironi, responsable del negocio, detectó que algunos clientes llegaban antes de la apertura para comprar alimento para sus mascotas o que incluso a veces podían quedarse sin comida cuando los locales ya estaban cerrados. A partir de esa necesidad, decidió desarrollar un sistema que les permitiera resolver la compra en cualquier momento.

La máquina fue fabricada por el mismo y está instalada en el exterior de la tienda. El cliente escanea un código QR en la pantalla, elige el producto, realiza el pago desde el celular y recibe automáticamente los sobres de alimento. El sistema ofrece distintas variedades, incluyendo opciones para gatos, cachorros y perros.

La posibilidad de autogestionar el pedido es uno de los plus a la hora de darle mayor autonomía al consumidor y reducir los tiempos de espera. Foto: gentileza Mr Guau.

Aunque reconoció que el modelo nació como una solución para su propio negocio, terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad comercial ya que le permitió incrementar las ventas, sobre todo en alimento para gatos, con clientes que muchas veces compran durante la madrugada. Además, comenzó a trabajar con una empresa para fabricar nuevos equipos y venderlos a otros comercios por un valor que ronda los u$s 1750. La propuesta ya despertó consultas de potenciales clientes de Paraguay y Brasil.

Además de la expendedora de alimentos, el emprendedor incorporó una máquina italiana para grabar medallas identificatorias para animales. El dueño elige el modelo y carga en la pantalla la información que quiere grabar. En aproximadamente dos minutos se lleva la chapita lista por un precio que va de los $20 mil a los $ 40 mil, dependiendo el modelo.

Pero la apuesta de Mr. Guau va más allá de las máquinas expendedoras de alimentos y chapitas. Montironi desarrolló también un sistema de recompra mediante tecnología NFC, algo que define como único en Argentina. “Lo nuevo que automaticé está en determinadas bolsas de alimento. Si un cliente se lleva una, al final de la bolsa, cuando ya se quedó sin comida, tiene un sticker. Si acerca el celular, la tecnología NFC del sticker lo lleva a una recompra del mismo producto. Es una web donde figura el precio y la promo que tenga vigente esa marca, paga con transferencia o tarjeta y coordina directamente la entrega”, indicó el comerciante.

Estos casos demuestran que, con ingenio, voluntad y partners tecnológicos, la automatización empieza a ganar lugar en los negocios de la ciudad y a transformar hábitos que hasta hace poco parecían inamovibles. Lavanderías, heladerías y pet shops son apenas algunos de los primeros ejemplos de un cambio que promete sumar nuevos formatos y rubros.