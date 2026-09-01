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Josué Reinatti palpita el clásico rosarino: "Se viene la semana más hermosa que tenemos"

El arquero fue una de las figuras en el empate de Newell's en La Plata, donde logró mantener el arco en cero a pesar de las claras ocasiones de Estudiantes

1 de septiembre 2026 · 15:16hs
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Con nueve atajadas

Con nueve atajadas, Reinatti resultó determinante en la igualdad de Newell's ante Estudiantes

Newell's empató 0-0 ante Estudiantes en La Plata por la séptima fecha del torneo Clausura y volvió a contar con una actuación determinante de Josué Reinatti. El arquero rojinegro sostuvo el arco ante un rival que generó las situaciones más claras del partido.

Estudiantes dominó gran parte del encuentro y durante el primer tiempo tuvo las mejores oportunidades para abrir el marcador. El conjunto platense tuvo la posesión de la pelota y consiguió generar varias situaciones de peligro.

El equipo dirigido por Frank Kudelka tuvo dificultades para sostener el balón y terminó replegado durante varios pasajes del partido. En ese contexto, Reinatti apareció cada vez que Estudiantes encontró espacios para evitar la caída de su arco.

El arquero, quien en los últimos días extendió su contrato hasta finales de 2029, terminó con nueve atajadas y resultó clave para que la Lepra regresara de La Plata con un punto.

Después del partido, el joven guardameta reconoció que el equipo debe mejorar su funcionamiento: "Nos faltó un poquito de tranquilidad al momento de tener la pelota. En los primeros quince minutos estuvimos bien, sólidos, pero después a lo largo del partido nos tiramos atrás y eso no se puede volver a repetir porque enfrente hay un equipo de jerarquía y te mete en un arco".

Reinatti también explicó las dificultades que tuvo Newell’s para sostener su plan de juego: "Nos quedaba la cancha muy larga y grande, queríamos jugar de contra, pero no siempre se puede jugar así".

>> Leer más: Kudelka dijo que Newell's sumó "un punto digno" ante Estudiantes y ahora pensará en el clásico

Reinatti anticipó el clásico rosarino

Una vez finalizado el partido, Reinatti cambió rápidamente el foco y se refirió al clásico ante Central. "Se viene la semana más hermosa que tenemos, la que esperamos todo el año y estamos con la frente en alto para lo que viene", afirmó el arquero en declaraciones a TNT Sports.

El clásico rosarino se disputará el próximo domingo en el Gigante de Arroyito, donde Newell's buscará extender el buen momento que atraviesa y sumar puntos importantes en la Zona A del torneo Clausura, donde actualmente se encuentra en la quinta posición dentro de los puestos de playoffs.

Po último, la jornada también estuvo marcada por la noticia vinculada con el retiro de Lionel Messi de la selección argentina. Consultado al respecto, Reinatti aprovechó para hacer un pedido en tono de broma al capitán argentino.

"Se retira el más grande de la historia, ojalá que venga con nosotros que lo estamos esperando", lanzó. La frase del arquero hizo referencia a la posibilidad de que Messi, además de cerrar su ciclo con la Selección, pueda llegar a Newell's a disputar el último tramo de su carrera profesional.

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