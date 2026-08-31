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Newell's priorizó lo que tenía por delante y se probó para Arroyito

Kudelka hizo lo que tenía que hacer ante Estudiantes porque la Lepra precisaba sumar y crecer para afrontar de la mejor manera el derbi. Y mostró el once posible

31 de agosto 2026 · 22:10hs
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Rodrigo Herrera disputó en Newells su primer partido de titular en el Clausura. 

Celina Mutti Lovera

Rodrigo Herrera disputó en Newell's su primer partido de titular en el Clausura. 

Si había alguna duda sobre qué pensaba Frank Kudelka de este viaje a La Plata, lo mostró enseguida con la formación del equipo de Newell's. Puso lo mejor, no se aguardó nada, buscó ganarle a Estudiantes (0 a 0), por qué no, entendiendo que era además la mejor opción para llegar al clásico. Así, Matías Cóccaro jugó casi todo el partido, lo mismo Walter Mazzantti que terminó acalambrado, la experiencia de Franco Escobar y Rodrigo Herrera le ganó a la juventud de Jerónimo Gómez Mattar y Jerónimo Russo. Y no sería nada extraño que, si está para jugar, Santiago Solari esté desde el vamos en el Gigante el domingo, a las 145.45.

El Colo Ramírez ni entró cuando el Zorro, a poco más de diez minutos del final, dejó la cancha, todo magullado por un par de patadas que el juez Juan Pafundi ignoró. Y Kudelka hasta tardó unos minutos más en sacar a Mazzantti ya en el adicional, cuando se tomaba la punta de su botín, estirando lo que parecía un calambre.

Cuándo el entrenador iba a probar el equipo que acaso tiene en mente como el principal si no era en un partido de quilates como el de Estudiantes. Que aunque esté hoy abajo en la tabla del Clausura, compite en cuartos de final de la Copa Libertadores y de avanzar en Copa Argentina.

Los elegidos por Kudelka

Por eso las inclusiones de Escobar en el lateral izquierdo y de Herrera como compañero de Regiardo acaso señalen que esas son las principales alternativas que maneja el DT rojinegro. Y solo acaso en la zaga central, más allá de que haya aparecido Bruno Cabrera, quizás apueste por la única alternativa que es poner a Lucas Carrizo en el clásico. El zurdo venía de algunas molestias y tal vez haya sido el único preservado.

Y hacia adelante, solo cabe pensar que en cinco días apostará por la experiencia de Solari antes que la juventud extrema del pibe Ríos, que bien lo hace pero tal vez Kudelka interprete que precisará más.

>> Leer más: Llega un nuevo pasajero a Newell's: el extremo de Racing Santiago Solari

Por supuesto que para Newell’s el clásico es un asunto urgente en cuanto a poder cortar al fin su mala racha de tantos años, pero también debe mirar más allá. Porque hay una posibilidad concretar de pelear por clasificar a los play offs por primera vez y además debe sumar puntos para el promedio del año que viene. Puede doler, pero es así.

Por eso la puesta en escena de La Plata, por eso el punto como una recompensa que gratifica en todos sentidos. Y por eso seguramente se volvió a Rosario con el deber cumplido.

Por supuesto, Newell’s tendrá dos días menos de descanso que Central. Pero no había que especular para nada. Y dejó en claro, además, que hay un equipo que ya asoma con fuerza de certeza para un objetivo que es único en sí mismo.

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