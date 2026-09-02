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Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Presentaron una publicación que contiene información sobre cuidados destinada a acompañar los primeros años de vida de niñas y niños

2 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Un libro para todas las maternidades de la ciudad

La Isla de los Inventos (Roca y el río) fue escenario ayer de la presentación del libro “Mis primeros mil días”, una publicación elaborada por la Municipalidad de Rosario con el propósito de acompañar a las familias (madres, padres y cuidadores) durante los primeros años de vida de niñas y niños. El material será distribuido en toda la red de salud pública y privada de la ciudad, en el marco del Plan Mil65.

"El objetivo de esta guía que armamos es que haya una en cada familia donde haya un chico en ese tránsito, y que cada familia de esta ciudad pueda trabajar con esto que tiene recetarios, consejos y calendarios con dibujos y material visual de impacto”, explicó el intendente Pablo Javkin, al cierre de la actividad en la que se presentó el libro.

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“Para nosotros es muy importante entender el valor que hoy tienen esos primeros mil días. Queríamos poner foco en esa población porque sabemos que el capital simbólico que se puede construir en esa etapa de la vida es muy importante para lo que viene después, incluso después del ingreso al sistema escolar formal”, afirmó el mandatario.

En cuanto a la distribución de la publicación, Javkin destacó que “estarán en maternidades públicas y maternidades privadas”, y remarcó: “La idea es que todo el mundo puede ayudarnos a que no se nos escape ninguno de los 39.221 niños y niñas de la ciudad que hoy están dentro de la franja de los 1.000 días”.

En tanto, la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodriguez, señaló que “en el libro no sólo hay consejos, también hay recurseros, hay información sobre alimentación y acceso a un recetario de los primeros mil días con ideas superprácticas y accesibles, y también hay un seguimiento de cómo ese niño o esa niña va evolucionando: su peso, su talla, a qué edad dijo las primeras palabras, cómo fueron las caídas de los dientes, qué pasa si tiene temperaturas, signos de alerta”.

Asimismo, la funcionaria dijo que “son un montón de cuestiones que son útiles tenerlas concentradas en un libro que se puede tocar, que se puede leer y con información validada, que es lo más importante, por nuestros profesionales de la red de salud y por la Sociedad de Pediatría de Rosario”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Nicolás Gianelloni, destacó la importancia de esta iniciativa en el marco del programa Mil65, y afirmó: “Estamos cambiando la forma en que desde el Estado municipal cuidamos a los rosarinos. Y hoy con este libro, vamos a mejorar los cuidados en cada familia, para pensar cómo cuidamos a nuestros chicos y cómo hacerlo mejor”.

Mis primeros mil días   

La publicación fue pensada para acompañar a las familias (madres, padres y cuidadores) durante los primeros años de vida de niñas y niños, y forma parte de Mil65, el programa por el cual la Municipalidad de Rosario decidió poner el foco de sus políticas sociales en la primera infancia y en los adultos mayores que viven solos.

“Mis primeros mil días” tiene contenidos sobre prácticas parentales, cuidados generales y cuidados médicos específicos. Además, cuenta con información sobre vacunación, alimentación, lactancia, sueño, higiene, ocio, recreación, controles médicos, seguimiento pediátrico e hitos del crecimiento.

Cabe destacar que el libro fue producido por la Municipalidad de Rosario con el asesoramiento de pediatras de la Red de Salud Municipal junto con la Sociedad de Pediatría de Rosario, garantizando información actualizada y de calidad científica.

El libro se distribuirá en todas las maternidades de la ciudad, tanto públicas como privadas, y será entregado a cada familia junto con el alta del recién nacido. De esta manera, la iniciativa tendrá cobertura universal gracias a la alianza estratégica del municipio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la Asociación Médica de Rosario (AMR) y la Sociedad Argentina de Pediatría.

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