Con Gil y Zabala adentro

La pelota seguirá rodando en Central y en este caso los que saldrán a la cancha son aquellos futbolistas que no actuaron el pasado sábado en Paraguay o lo hicieron pocos minutos. De todas formas, entre los once que Diego Cocca pondrá en cancha hoy (por la mañana, en Arroyo Seco y a puertas cerradas) frente a Central Córdoba podrían estar Leonardo Gil y Diego Zabala, dos nombres con grandes chances de ser titulares en el inicio de la Superliga.

Ayer hubo un trabajo futbolístico en Arroyo Seco y allí el Colo Gil estuvo entre los once, amén de que después hubo algunas modificaciones. De jugar, la idea del cuerpo técnico es darle algo de rodaje al volante zurdo debido a que en la excursión por tierras paraguayas jugó un puñado de minutos (a los 62' ingresó por Néstor Ortigoza). No fue titular debido a que acarreaba un golpe en la rodilla y la idea de Cocca fue preservarlo.

Ahora, con la chance de volver a hacer un rato de fútbol posiblemente lo incluya hoy contra el charrúa.

Algo similar podría ocurrir con Zabala. Es que el uruguayo llegó de Unión con un esguince de tobillo, pero en la previa del choque ante Olimpia se recuperó y fue por eso que Cocca lo puso desde el arranque, sabiendo que era muy probable que no aguantaría los 90. De hecho, a los 63 minutos dejó la cancha y en su lugar ingresó Jonás Aguirre.

Hasta aquí Cocca siempre ponderó el equilibrio de minutos entre el equipo titular y el alternativo. Por eso en los primeros ensayos (Argentino, Sportivo Las Parejas y la reserva canalla) ambos equipos jugaron 40 minutos cada uno. Ahora, como en Paraguay todos no pudieron jugar, el entrenador quiere que ese grupo pueda ponerse a tono con el resto. Cocca trabajó ayer con ese probable equipo pero el mismo no fue confirmado. No obstante, el probable podría ser con: Josué Ayala; Rodrigo González, Ojeda, Almada y Parot; Alan Marinelli, Villagra, Gil y Zabala; Pereyra; Jerónimo Rodríguez.