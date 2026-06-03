La Capital | Ovación | Mundial

Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Un relevamiento de la plataforma Transferoom determinó las cotizaciones de las 48 selecciones que participarán de la cita mundialista.

3 de junio 2026 · 17:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Julián Álvarez

Julián Álvarez, uno de los jugadores más cotizados de la selección argentina en la previa del Mundial. 

Con la confirmación de las nóminas de futbolistas de las 48 selecciones en el Mundial 2026, la plataforma Transferoom -herramienta digital utilizada por directores deportivos para gestionar transferencias en tiempo real- realizó un análisis sobre el poderío económico de las naciones participantes.

El informe expone una marcada hegemonía de las potencias de la UEFA, las cuales ocupan los primeros puestos del escalafón financiero debido al valor de reventa de sus figuras en las principales ligas del planeta.

La irrupción de estrellas juveniles con contratos a largo plazo en clubes europeos de élite es el factor determinante que explica la brecha económica respecto al resto de los competidores.

Dentro del Top 10 solamente aparecen dos países sudamericanos que cortan la racha europea: la selección argentina, que quedó en el octavo lugar, y la selección de Brasil, en el quinto puesto por detrás de Francia, España, Inglaterra, entre otros seleccionados.

Leer más: Las predicciones del Mundial 2026: supercomputadoras y matemáticos ya dictaminaron sus campeones

El ranking de las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026

1- Francia (1.460 millones de euros): El plantel galo lidera el mundo con futbolistas de elite como Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich) y los atacantes del PSG, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

2- España (1.410 millones de euros): El vigente campeón de Europa respalda su cotización en la base juvenil del Barcelona compuesta por Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, sumado al valor de Rodri (Manchester City).

3- Inglaterra (1.400 millones de euros): Completa el podio por los valores de transferencia de Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) y el goleador Harry Kane (Bayern Múnich).

4- Portugal (1.130 millones de euros): Logra superar la barrera de los mil millones por el bloque del París Saint-Germain —Vitinha, João Neves y Nuno Mendes— junto a la vigencia de Cristiano Ronaldo.

5- Alemania (1.010 millones de euros): El seleccionado germano fundamenta su valor en figuras de recambio como Florian Wirtz (Liverpool) y Jamal Musiala (Bayern Múnich), complementados por referentes como Manuel Neuer.

6- Brasil (941 millones de euros): Se posiciona como la delegación sudamericana mejor cotizada a partir del peso de figuras de la talla de Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar.

7- Países Bajos (867 millones de euros): La estructura neerlandesa basa su valor en su columna vertebral de la Premier League inglesa, destacando a Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Virgil van Dijk.

Leer más: Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Argentina, relegada

8- Argentina (739 millones de euros): El combinado nacional tiene a Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Enzo Fernández (Chelsea) y Lautaro Martínez (Inter de Milán) como sus futbolistas más cotizados.

9- Bélgica (672 millones de euros): Logra mantenerse en el lote de vanguardia del ranking gracias al valor sostenido de sus futbolistas en el mercado europeo.

10- Noruega (638 millones de euros): Cierra el selecto grupo de los diez planteles de mayor cotización financiera en la antesala de la cita máxima del fútbol internacional, con figuras de la talla de Erling Haaland y Martin Odegaard.

Noticias relacionadas
El Mundial 2026 amplió su formato, por lo que tendrá 72 partidos de la fase de grupos.

Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Tim Payne se llevó toda la atención en el amistoso que disputó su selección ante Haití.

Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití

Argelia igualó con Uruguay sin goles, en un amistoso disputado el fin de semana antes del Mundial.

Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos

Austria enfrentará a la selcción argentina en la segunda fecha del Mundial.

Atención, selección argentina: una figura de Austria se pierde el Mundial por lesión

Ver comentarios

Las más leídas

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Lo último

Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: Quiero dejar el tenis

Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: "Quiero dejar el tenis"

Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La fiscalía imputó a Tiago R., de 27 años, por abuso sexual, femicidio y homicidio agravado. Según la acusación, el 21 de mayo pasado atacó a Marta Ramírez, la mató de un tiro, baleó en la cabeza a Omar Gamarra e incendió la casa de la pareja.
Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte
La Ciudad

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Un crimen al voleo para quemar un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho
Policiales

Un crimen al voleo para "quemar" un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

El desgarrador pedido de una familia Rosario que hace cuatro meses que está en situación de calle
La Ciudad

El desgarrador pedido de una familia Rosario que hace cuatro meses que está en situación de calle

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Ovación
Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Por Carlos Durhand
Ovación

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Un crimen al voleo para quemar un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

Un crimen al voleo para "quemar" un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

La Ciudad
La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes
La Ciudad

La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región
Economía

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
La región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Qué son los incel: Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
Información General

Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Javkin y la presentación de Mil65: Siempre hay paz cuando no hay indiferencia
La Ciudad

Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima repetido de neblina
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima "repetido" de neblina

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027
Política

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Economía

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Policiales

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo
Información General

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat
Política

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo
Información General

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo