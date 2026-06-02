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Jordania presentó la lista de convocados para el Mundial 2026: qué jugadores a tener en cuenta

La selección asiática, que integra el grupo de Argentina, anunció quienes serán los 26 futbolistas que representarán al país en su debut en un Mundial

2 de junio 2026 · 11:05hs
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Jordania integrará el Grupo J junto a Argentina

Jordania integrará el Grupo J junto a Argentina, Austria y Argelia

Jordania presentó oficialmente la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, una cita histórica para el país, que participará por primera vez en una Copa del Mundo. La selección asiática esperó hasta la fecha límite establecida por la Fifa para confirmar la nómina definitiva.

El conjunto jordano integrará el Grupo J, junto con Argentina, Austria y Argelia, y será el último rival de la Scaloneta en la fase de grupos.

La edición 2026 marcará un antes y un después para el fútbol jordano. Hasta ahora, el mayor logro internacional de la selección había sido el subcampeonato en la Copa Asiática 2024, torneo en el que sorprendió al continente con una campaña histórica.

El seleccionado estuvo cerca de clasificarse al Mundial de Brasil 2014, cuando alcanzó el repechaje intercontinental, aunque cayó ante Uruguay y se quedó a las puertas de la clasificación.

Gran parte de este crecimiento deportivo se debe a Jamal Sellami, el técnico marroquí de 55 años que asumió en el cargo en 2024 tras la salida de su compatriota Hussein Ammouta, responsable del histórico segundo puesto en Asia.

La delegación jordana ya se encuentra en San Diego, donde realizará una concentración de ocho días antes de trasladarse a Portland, ciudad elegida como sede durante la Copa del Mundo.

Antes del debut oficial, el seleccionado disputará un último amistoso el próximo domingo frente a Colombia, luego de lo que fue la reciente derrota sufrida el pasado domingo por 4-1 ante Suiza.

>> Leer más: Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

Aunque gran parte del plantel juega en ligas de Medio Oriente, Jordania cuenta con varios futbolistas de experiencia internacional. El nombre más destacado es el de Mousa Al-Tamari, considerado en el país como el "Messi jordano".

El extremo derecho de 28 años es capitán de los "Nashama" y actualmente juega en el Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia. Durante la última temporada disputó 36 partidos, convirtió siete goles y entregó ocho asistencias.

Según Transfermarkt, posee un valor de mercado cercano a los 11 millones de dólares, lo que lo convierte en el futbolista más cotizado del plantel.

El defensor central de 30 años, Yazan Al-Arab, juega en el FC Seoul de Corea del Sur, donde se consagró campeón esta temporada. Es uno de los referentes del equipo y una pieza fundamental en la estructura defensiva diseñada por Sellami.

También está Ibrahim Sabra que, con apenas 20 años, aparece como una de las grandes promesas del fútbol jordano. El delantero pertenece al Goztepe de Turquía y actualmente juega a préstamo en el Lokomotiva Zagreb de Croacia.

Yazan Al-Naimat es otro futbolista a tener en cuenta. El delantero del Al-Arabi SC de Qatar fue el máximo goleador de Jordania durante las Eliminatorias asiáticas.

La selección asiática iniciará su camino en la Copa del Mundo frente a Austria el 17 de junio. Luego enfrentará a Argelia el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos contra Argentina el 27 de junio.

El encuentro ante la Albiceleste marcará además el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambas selecciones.

Lista de convocados de Jordania para el Mundial 2026

Arqueros

  • Yazeed Abulaila

  • Noor Bani Attiah

  • Abdullah Al-Fakhouri

Defensores

  • Mohammad Abu Hasheesh

  • Abdullah Nasib

  • Husam Abudahab

  • Yazan Al-Arab

  • Mohammad Abualnadi

  • Saleem Amer Obaid

  • Saed Al-Rosan

  • Ehsan Haddad

  • Anas Badawi

  • Mohannad Abu Taha

Volantes

  • Noor Al-Rawabdeh

  • Nizar Al-Rashdan

  • Ibrahim Saadeh

  • Rajaei Ayed

  • Amer Jamous

  • Mohammad Al-Dawoud

Delanteros

  • Mahmoud Al Mardi

  • Odeh Al Fakhouri

  • Mousa Al-Tamari

  • Mohammad Abu Zraiq

  • Ali Al-Azaizeh

  • Ibrahim Sabra

  • Ali Olwan

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