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¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

La Fifa confirmó la indumentaria que utilizarán los dirigidos por Lionel Scaloni ante Argelia, Austria y Jordania, y ya hay una similitud a Qatar 2022

2 de junio 2026 · 14:07hs
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La selección argentina volverá a usar la camiseta alternativa estrenada en el amistoso ante Zambia en marzo

La selección argentina volverá a usar la camiseta alternativa estrenada en el amistoso ante Zambia en marzo

La selección argentina ya conoce qué camisetas utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026. La Fifa oficializó los uniformes para los partidos ante Argelia, Austria y Jordania, y un detalle no pasó desapercibido entre los hinchas: la distribución de los conjuntos será exactamente igual a la que utilizó el combinado nacional en el camino hacia el título en Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni vestirá la tradicional camiseta albiceleste en los dos primeros encuentros del Grupo J y estrenará la nueva indumentaria suplente en el tercer compromiso.

El debut mundialista ante Argelia será el martes 16 de junio. Para ese encuentro, Argentina lucirá su clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalón azul y medias azules. En caso de recuperarse de su lesión y ser titular, Emiliano Martínez utilizará un uniforme completamente naranja.

>> Leer más: Scaloni analiza el reemplazo de Dibu Martínez antes del Mundial: Rulli o Musso

Para el segundo compromiso frente a Austria del lunes 22 de junio, la selección volverá a vestir la camiseta titular, mientras que el arquero utilizará un conjunto íntegramente verde claro.

Por último, cuando se mida ante Jordania el sábado 27 de junio, el equipo argentino estrenará la camiseta alternativa en un partido oficial. Ya utilizada en el último amistoso de marzo ante Zambia, la nueva casaca es negra con detalles en azul y celeste, acompañada por pantalón y medias negras. El arquero volverá a vestir de verde.

Cábala y expectativas

Uno de los aspectos más destacados de la prenda es la inclusión de referencias al fileteado porteño, una de las expresiones artísticas más representativas de la Ciudad de Buenos Aires. Estos detalles aparecen tanto en la zona de la nuca como en distintos sectores del diseño.

La confirmación de los uniformes generó entusiasmo entre los hinchas por una curiosa coincidencia con el último Mundial. En Qatar 2022, Argentina utilizó la camiseta titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos, frente a Arabia Saudita y México, y luego salió a la cancha con la alternativa en el tercer encuentro ante Polonia. La secuencia se repetirá exactamente en esta Copa del Mundo.

Aunque se trata de una simple coincidencia, el dato rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos que mantienen vivas las cábalas que acompañaron a la Scaloneta durante su conquista en Doha.

Los amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Antes del debut oficial, el seleccionado argentino disputará dos amistosos en Estados Unidos para ajustar cuestiones tácticas y físicas.

El primero será ante Honduras, el próximo 6 de junio a las 21 (hora argentina), en el Kyle Field de Texas. La albiceleste ganó los tres enfrentamientos previos ante el seleccionado centroamericano. El antecedente más reciente terminó con una victoria argentina por 3 a 0 en 2022.

El segundo amistoso será frente a Islandia, el 9 de junio a las 22 (hora argentina), en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn. Ambos seleccionados volverán a verse las caras por primera vez desde el empate 1-1 en el debut argentino en el Mundial de Rusia 2018.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Argentina disputará su 19ª participación en una Copa del Mundo y la 14ª de manera consecutiva.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente:

  • Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium
  • Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas
  • Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

La posición final en el Grupo J determinará el camino de la selección en la fase eliminatoria.

Si Argentina termina como líder de su zona, enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Ese partido se disputará el 3 de julio en Miami. En cambio, si finaliza segunda, se cruzará con el ganador de ese grupo el 2 de julio en Los Ángeles.

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