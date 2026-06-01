La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y una prioridad en la segunda semana de la pretemporada: recuperar a los lesionados

Tres jugadores de Newell's trabajan de manera diferenciada en la segunda semana de la pretemporada, buscando la plenitud física para el torneo Clausura.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

1 de junio 2026 · 21:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Frank Kudelka les da indicaciones a sus dirigidos en la segunda semana de pretemporada de Newells.

CANOB

Frank Kudelka les da indicaciones a sus dirigidos en la segunda semana de pretemporada de Newell's.

Para muchos, la pretemporada es el momento ideal para una puesta a punto que lo deje en la posición justa para un muy buen desempeño físico en el siguiente torneo, pero para otros es la continuidad de un proceso de recuperación, peleando contra el tiempo para poder estar cuanto antes a la par del grupo y a las órdenes del cuerpo técnico. En esta última lista, en Newell's aparecen tres futbolistas importantes para el esquema Rojinegro que buscan, con diferentes lesiones y tiempos de recuperación, un alta médica que les permita ponerse rápidamente a la par de sus compañeros y pensar en la chance de pelear dentro del campo de juego por un lugar en la atención de Frank Kudelka.

Alejo Montero, Gabriel Arias y Oscar Salomón transitan ese camino con realidades muy diferentes y proyecciones a corto plazo muy distintas pensando en un futuro futbolístico. El más complicado, sin ninguna duda, es Alejo Montero, ya que sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda en un entrenamiento y fue baja para el Torneo Apertura.

El ex-Agropecuario comenzó esta segunda parte del año siendo el único futbolista del plantel que trabaja de manera totalmente diferenciada. Esto, obliga al lateral de derecho a aguardar por lo menos entre dos o tres meses para la vuelta de las canchas.

>>Leer más: Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Qué pasa con el arquero de Newell's

El segundo en gravedad es Gabriel Arias, el arquero argentino-chileno atajó en los primeros siete partidos del Apertura para la Lepra y en el encuentro frente a Estudiantes salió lesionado. Después de los estudios se comprobó que su lesión era una fractura de peroné.

El ex-Racing, realiza la mayoría de los ejercicios que hacen sus colegas bajo los tres palos (Reinatti, Barlasina y Sciarini), pero todavía no está apto para sumarse a hacer fútbol con el plantel o desarrollar algún trabajo táctico en particular.

El último que aparece en la lista es Oscar Salomón. El ex-Platense sufrió el 29 de abril el cuarto desgarro, esta vez de grado 2 del bíceps crural del muslo derecho. Recuperado de esta lesión que no le permitió estar en los últimos encuentros, el zaguero se encuentra realizando una puesta a punto para estar, cuanto antes, a la par del plantel.

La Lepra continúa con los trabajos

Ya pasó el comienzo de la pretemporada de Newell's, después de las tres primeras sesiones de entrenamientos, donde el plantel rojinegro hizo una readaptación tras las vacaciones. Para lo que viene, tanto Frank Kudelka como su cuerpo técnico, deberá dar el primer paso hacia el equipo definitivo.

>>Leer más: Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Después de tres días de prácticas, el plantel tuvo descanso el domingo y retomó este lunes los entrenamientos, por la mañana, a puertas cerradas, sin atención a la prensa y en el complejo Jorge Bernardo Griffa.

Con respecto al plantel, a la rescisión de Franco Orozco se le sumó el día viernes la salida de Gabriel Risso Patrón, el lateral que vino en el último mercado de pases del Botafogo de la segunda división del torneo brasileño, pasó sin pena ni gloria por la Lepra, donde nunca pudo tener continuidad.

La idea por parte del cuerpo técnico es hacer partidos amistosos no solo en Rosario, sino también fuera de la ciudad. Por esto, no se descarta la posibilidad de viajar a Buenos Aires la última semana de junio para enfrentar a algunos rivales, aunque todavía no se conocen los nombres.

Noticias relacionadas
Mazzantti en Newell’s volvió al gol y asegura que tiene “etapas y momentos”, donde el arco se le abre.

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Las Panteras, en un repleto estadio de Newells, para enfrentar a Bulgaria.

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto

Newells y dos grandes eventos en simultáneo 

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Ya se despejaron los nubarrones del comienzo de año y la dirigencia y Kudelka están manejando esta etapa en Newells.

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Lo último

Newells y una prioridad en la segunda semana de la pretemporada: recuperar a los lesionados

Newell's y una prioridad en la segunda semana de la pretemporada: recuperar a los lesionados

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Argentino: el ciclo de José Previti llegó a su fin y asume una dupla interina

Argentino: el ciclo de José Previti llegó a su fin y asume una dupla interina

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

La clasificación también mostró la caída de todas las universidades del país, en medio de fuertes advertencias por el financiamiento
La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ovación
Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Argentino: el ciclo de José Previti llegó a su fin y asume una dupla interina

Argentino: el ciclo de José Previti llegó a su fin y asume una dupla interina

Se terminó el Roland Garros de la Moda: Sabalenka derrotó a Naomi Osaka

Se terminó el "Roland Garros de la Moda": Sabalenka derrotó a Naomi Osaka

Policiales
Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

La Ciudad
Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

El Centro Cultural Fontanarrosa ofrece un workshop especial sobre comunicación y ciencia

El Centro Cultural Fontanarrosa ofrece un workshop especial sobre comunicación y ciencia

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación
Economía

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

Mujeres taxistas pidieron una refuncionalización de la dársena de la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de la Terminal

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores
La Ciudad

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección
Ovación

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año