Newell's y una prioridad en la segunda semana de la pretemporada: recuperar a los lesionados

Tres jugadores de Newell's trabajan de manera diferenciada en la segunda semana de la pretemporada, buscando la plenitud física para el torneo Clausura.

Frank Kudelka les da indicaciones a sus dirigidos en la segunda semana de pretemporada de Newell's.

Para muchos, la pretemporada es el momento ideal para una puesta a punto que lo deje en la posición justa para un muy buen desempeño físico en el siguiente torneo, pero para otros es la continuidad de un proceso de recuperación, peleando contra el tiempo para poder estar cuanto antes a la par del grupo y a las órdenes del cuerpo técnico. En esta última lista, en Newell's aparecen tres futbolistas importantes para el esquema Rojinegro que buscan, con diferentes lesiones y tiempos de recuperación, un alta médica que les permita ponerse rápidamente a la par de sus compañeros y pensar en la chance de pelear dentro del campo de juego por un lugar en la atención de Frank Kudelka .

Alejo Montero, Gabriel Arias y Oscar Salomón transitan ese camino con realidades muy diferentes y proyecciones a corto plazo muy distintas pensando en un futuro futbolístico. El más complicado, sin ninguna duda, es Alejo Montero, ya que sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda en un entrenamiento y fue baja para el Torneo Apertura.

El ex-Agropecuario comenzó esta segunda parte del año siendo el único futbolista del plantel que trabaja de manera totalmente diferenciada. Esto, obliga al lateral de derecho a aguardar por lo menos entre dos o tres meses para la vuelta de las canchas.

Qué pasa con el arquero de Newell's

El segundo en gravedad es Gabriel Arias, el arquero argentino-chileno atajó en los primeros siete partidos del Apertura para la Lepra y en el encuentro frente a Estudiantes salió lesionado. Después de los estudios se comprobó que su lesión era una fractura de peroné.

El ex-Racing, realiza la mayoría de los ejercicios que hacen sus colegas bajo los tres palos (Reinatti, Barlasina y Sciarini), pero todavía no está apto para sumarse a hacer fútbol con el plantel o desarrollar algún trabajo táctico en particular.

El último que aparece en la lista es Oscar Salomón. El ex-Platense sufrió el 29 de abril el cuarto desgarro, esta vez de grado 2 del bíceps crural del muslo derecho. Recuperado de esta lesión que no le permitió estar en los últimos encuentros, el zaguero se encuentra realizando una puesta a punto para estar, cuanto antes, a la par del plantel.

La Lepra continúa con los trabajos

Ya pasó el comienzo de la pretemporada de Newell's, después de las tres primeras sesiones de entrenamientos, donde el plantel rojinegro hizo una readaptación tras las vacaciones. Para lo que viene, tanto Frank Kudelka como su cuerpo técnico, deberá dar el primer paso hacia el equipo definitivo.

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Después de tres días de prácticas, el plantel tuvo descanso el domingo y retomó este lunes los entrenamientos, por la mañana, a puertas cerradas, sin atención a la prensa y en el complejo Jorge Bernardo Griffa.

Con respecto al plantel, a la rescisión de Franco Orozco se le sumó el día viernes la salida de Gabriel Risso Patrón, el lateral que vino en el último mercado de pases del Botafogo de la segunda división del torneo brasileño, pasó sin pena ni gloria por la Lepra, donde nunca pudo tener continuidad.

La idea por parte del cuerpo técnico es hacer partidos amistosos no solo en Rosario, sino también fuera de la ciudad. Por esto, no se descarta la posibilidad de viajar a Buenos Aires la última semana de junio para enfrentar a algunos rivales, aunque todavía no se conocen los nombres.