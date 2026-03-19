Comienza el sueño canalla en la Libertadores: todos los números de Central en la Copa

Los auriazules integran el bombo 3 y aguardan conocer a sus tres rivales del grupo, que llegarán desde los bombos 1, 2 y 4. Hasta ahora, desde que comenzó esta competencia en 1960, Central tiene jugados 98 partidos de Libertadores, de los que ganó 45, empató 23 y perdió 30; marcando 163 goles y recibiendo 126.
Los de Arroyito participaron por última vez en la Libertadores en 2024, cuando quedaron eliminados en fase de grupos tras ubicarse terceros. Eso le permitió a los auriazules acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana de ese año.
Mejores participaciones y rivales repetidos
Las mejores participaciones de Central en Libertadores se registraron en 1975, alcanzando la fase semifinal; en 2001, cuando fue eliminado en semifinales ante Cruz Azulde México; y en 2016, edición en la que no pudo superar los cuartos de final tras perder el mano a mano con Atlético Nacional de Medellín.
Los equipos con los que más veces se enfrentó Central en Libertadores, en seis ocasiones con cada uno, son tres: Independiente, Atético Nacional de Colombia y Sporting Cristal de Perú. Con cuatro enfrentamientos, los siguen los paraguayos de Cerro Porteño y Olimpia, los colombianos de Junior de Barranquilla y América de Cali; Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.
Goles canallas en la Copa Libertadores
Hasta ahora, el máximo goleador de Central en Copa Libertadores es Juan Antonio Pizzi, con 12 conquistas. Pizzi podría ser superado por Marco Ruben, que con la camiseta auriazul ya alcanzó los 11 goles.
Cabe destacar que el centrodelantero canalla cuenta con 17 en la competencia, sumando los 6 goles que consiguió en su paso copero por Athletico Paranaense, en 2019.
Detrás de ellos, los goleadores de Central en la Libertadores son: Rafael Maceratesi, con 10 goles; Mario Alberto Kempes, con 8; y Ezequiel González, con 7.
Por último, la máxima goleada a favor de Central en Copa Libertadores se registró el 21 de febrero de 2001. ese día, el equipo que dirigía Edgardo Bauza derrotó 6 a 0 a Universitario de Perú en el Gigante. Los goles de ese triunfo fueron obra de Ezequiel González (2), Maximiliano Cuberas, Juan Pizzi, Iván Moreno y Fabianesi y Luciano De Bruno.
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