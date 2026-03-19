Comienza el sueño canalla en la Libertadores: todos los números de Central en la Copa

El sorteo de la Conmebol de esta noche definirá a los tres rivales del equipo de Jorge Almirón en el certamen, donde buscará dar un paso a la historia

Ángel Di María es la viva ilusión de los hinchas de Central para esta Copa Libertadores 2026.

Esta noche se conocerá la conformación de los ocho grupos en los que estarán distribuidos los 32 equipos que tomarán parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores . Entre ellos estará Rosario Central , que se prepara para su 14º participación en la competencia .

Los auriazules integran el bombo 3 y aguardan conocer a sus tres rivales del grupo , que llegarán desde los bombos 1, 2 y 4. Hasta ahora, desde que comenzó esta competencia en 1960, Central tiene jugados 98 partidos de Libertadores, de los que ganó 45, empató 23 y perdió 30; marcando 163 goles y recibiendo 126 .

Los de Arroyito participaron por última vez en la Libertadores en 2024 , cuando quedaron eliminados en fase de grupos tras ubicarse terceros. Eso le permitió a los auriazules acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana de ese año.

Las mejores participaciones de Central en Libertadores se registraron en 1975, alcanzando la fase semifinal; en 2001, cuando fue eliminado en semifinales ante Cruz Azul de México; y en 2016, edición en la que no pudo superar los cuartos de final tras perder el mano a mano con Atlético Nacional de Medellín.

Central disputó la Copa Libertadores en 2024, de la mano de Miguel Ángel Russo.

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Los equipos con los que más veces se enfrentó Central en Libertadores, en seis ocasiones con cada uno, son tres: Independiente, Atético Nacional de Colombia y Sporting Cristal de Perú. Con cuatro enfrentamientos, los siguen los paraguayos de Cerro Porteño y Olimpia, los colombianos de Junior de Barranquilla y América de Cali; Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

Goles canallas en la Copa Libertadores

Hasta ahora, el máximo goleador de Central en Copa Libertadores es Juan Antonio Pizzi, con 12 conquistas. Pizzi podría ser superado por Marco Ruben, que con la camiseta auriazul ya alcanzó los 11 goles.

10-25-pizzi.jpg Juan Antonio Pizzi es el máximo goleador de Central en la Libertadores, con 12 tantos.

Cabe destacar que el centrodelantero canalla cuenta con 17 en la competencia, sumando los 6 goles que consiguió en su paso copero por Athletico Paranaense, en 2019.

Detrás de ellos, los goleadores de Central en la Libertadores son: Rafael Maceratesi, con 10 goles; Mario Alberto Kempes, con 8; y Ezequiel González, con 7.

Por último, la máxima goleada a favor de Central en Copa Libertadores se registró el 21 de febrero de 2001. ese día, el equipo que dirigía Edgardo Bauza derrotó 6 a 0 a Universitario de Perú en el Gigante. Los goles de ese triunfo fueron obra de Ezequiel González (2), Maximiliano Cuberas, Juan Pizzi, Iván Moreno y Fabianesi y Luciano De Bruno.