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Central tiene las cartas echadas para dar el paso en la Copa y enfocarse en los playoffs

Central recibe al último Libertad por la cuarta fecha y sigue hasta puede clasificar, lo que le dejaría el camino libre para Independiente

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de mayo 2026 · 06:10hs
Central. Alejo Veliz salta más alto que todos en el debut copero ante Independiente del Valle. Ahora Central vuelve al Gigante con la meta de ganar y encaminar la clasificación.

Central. Alejo Veliz salta más alto que todos en el debut copero ante Independiente del Valle. Ahora Central vuelve al Gigante con la meta de ganar y encaminar la clasificación.

Central se apresta esta noche a dar un paso fundamental en la Copa Libertadores de América. Es que si vence a Libertad en el Gigante, desde las 19, prácticamente se asegura su clasificación a los octavos de final. Algo que podría quedar ratificado en la noche misma, dos horas más tarde, si es que Independiente del Valle derrota también a Universidad Central de Venezuela, pero en Caracas.

En el partido del domingo ante Tigre, por primera vez realmente Jorge Almirón metió un equipo con casi todos habituales suplentes y juveniles, excepto Franco Ibarra, que no podrá estar ante los paraguayos porque debe cumplir una suspensión por acumulación de amarillas.

Tras el triunfo en Caracas el grueso del equipo descansó

Después del triunfo de la semana pasada en Caracas, el grueso del equipo descansó y estará ciento por ciento para enfrentar a un equipo casi eliminado.

Es que Libertad, que tiene mucha historia en la Libertadores, defeccionó en todas las fechas de la primera rueda y sería un milagro que logre reaccionar. Tuvo cambio de técnico, eso sí, con Juan Samudio al mando (reemplazó a Francisco Arce) y en el torneo local al menos logró dos victorias al hilo, ante el puntero Olimpia y ante el último San Lorenzo, ambas de local.

>> Leer más: Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Las cartas están echadas

Por eso, las cartas están echadas para que Central siga avanzando en la Copa y además hasta pueda lograr invertir las cosas. Es decir, reservar jugadores en el máximo torneo continental y enfocarse de pleno en los playoffs del torneo Apertura, ahora que está definido el rival de octavos, que será el Independiente de Ignacio Malcorra.

Es que después del compromiso ante Libertad, al equipo canalla le espera la revancha ante los venezolanos en casa (martes 19/5) y el último, de visitante de Independiente del Valle (miércoles 27/5), donde probablemente lo que esté en juego es cuál sale primero y cuál segundo.

Por supuesto no es menor porque definirá si los desquites de los playoffs se juegan en Arroyito o afuera, pero lo principal es clasificar. Y puede consumarlo este martes mismo.

El otro gran beneficio

Es decir, hay dos beneficios en ganarle esta noche a Libertad, mucho más si luego pierde Universidad Central. Es que se vienen los partidos decisivos para Central en el Apertura después de una muy buena fase regular, que pondrá a prueba a Jorge Almirón ese aura de buen conductor en las eliminaciones directas. Y qué mejor que afrontarlo con el otro frente liberado.

Almirón pone por supuesto toda la carne al asador para asegurar un resultado que lo clasifique ya o para que deje todo listo para la siguiente cita en casa también.

La noche pinta para prolongar la ilusión copera

La vida hoy le sonríe al Canalla y no hay motivos para pensar que eso se altere en lo inmediato, cuando la pelota empiece a rodar en el Gigante. La noche pinta para prolongar una ilusión que se asienta en las bases sólidas que le dan Ángel Di María y compañía.

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