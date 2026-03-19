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Ángel Di María, un campeón mundial vigente y principal foco de atención en la Copa Libertadores

El capitán canalla no estará presente en el sorteo, pero sin dudas será un actor de lujo cuando la pelota ruede, en un torneo de tanto prestigio

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de marzo 2026 · 09:00hs
Brazos abiertos para Ángel Di María que sueña con un Central protagonista en la Copa Libertadores.

Marcelo Bustamante / La Capital

Brazos abiertos para Ángel Di María que sueña con un Central protagonista en la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores tiene un encanto especial, es la competencia que incentiva el sueño de todos los clubes de Latinoamérica y en esta ocasión contará con un atractivo especial, que es la presencia de un campeón mundial vigente como Ángel Di María. No es el única, ya que también la jugará Leandro Paredes, con Boca. Pero a nadie se le ocurriría objetar la relevancia del capitán canalla, quien no estará presente esta noche en el sorteo.

Con esa bandera y as en la manga, el Canalla saldrá a disputar una vez más el certamen continental a nivel de clubes más importante del continente. Di María será uno de los animadores y lo tendrá el equipo de Jorge Almirón.

Es enorme la cantidad de futbolistas de muchísima trayectoria que disputaron alguna vez la Copa Libertadores, pero en el caso de la edición 2026, Di María lo hará como campeón mundial vigente. Donde vaya el Canalla, Fideo será un polo de atracción.

Hay un partido con el que Fideo sueña

Di María ya dijo más de una vez que jugar la Libertadores con Central es algo increíble y confesó que hasta soñó con poder alcanzar la final, lo que sería “el partido más importante de mi vida”, como alguna vez expresó. Lo dijo habiendo sido elegido el mejor jugador de la final de la Champions League (4-1 ante Atlético de Madrid, en Lisboa) con la camiseta de Real Madrid, campeón en el Mundial de Qatar y bicampeón de la Copa América.

>>Leer más: Central: el recambio debe estar preparado para cuando la doble competencia aceche

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Fideo Di María volvió a Central para pelear cosas importantes y ahora se le presenta el desafío de la Libertadores.

Fideo Di María volvió a Central para pelear cosas importantes y ahora se le presenta el desafío de la Libertadores.

Cuando Fideo desembarcó en Central el equipo aún no estaba clasificado, pero estaba claro que su deseo era aportar todo lo que tenía para que esa clasificación al fin se diera. La misma llegó el 24 de octubre de 2025, tras el triunfo por 1-0 (gol del mismísimo Di María) que el Canalla logró en la cancha de Sarmiento, en los 5 minutos que habían quedado pendientes de la séptima fecha del Clausura.

De lo que no hay dudas es que la presencia de Di María le dará prestigio a la Copa Libertadores. Será, se insiste, un campeón del mundo vigente y de una trayectoria increíble quien forme parte de la misma.

La Conmebol, agradecida

El propio Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se expresó públicamente dándole la bienvenida al fútbol sudamericano (“El mejor del mundo”, según publicó el la red social X) a Di María cuando Central sorprendió con el anuncio de la vuelta del futbolista al club que lo formó y lo lanzó al profesionalismo.

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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le dio la bienvenida a Di María cuando Fideo decidió regresar a Central.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le dio la bienvenida a Di María cuando Fideo decidió regresar a Central.

Hasta hace algunos días se especuló con la posibilidad de que Di María sea uno de los presentes en el sorteo de la Copa este jueves por la noche en Luque, pero Fideo finalmente no viajará junto a los dirigentes que sí lo harán. Se quedará en Rosario intensificando su recuperación de esa molestia en el aductor que lo tiene a maltraer desde el día antes al clásico.

>>Leer más: Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

Pero lo verdaderamente importante no es si Di María está o no en el sorteo, sino lo que vendrá, que será su presencia dentro del campo de juego una vez que la pelota comience a rodar y Central empiece a caminar abrazo al sueño continental.

Que 20 años no es nada

Angelito jugará otra vez la Libertadores con la camiseta de Central después de 20 años. La primera fue en la edición de 2006, en la que el Canalla quedó rápidamente eliminado al terminar último en el grupo 7, del que también formaron parte Atlético Nacional, Palmeiras y Cerro Porteño.

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Allá lejos en el tiempo. Di María frente a Atlético Nacional de Medellín, en el Gigante, en la Libertadores 2006.

Allá lejos en el tiempo. Di María frente a Atlético Nacional de Medellín, en el Gigante, en la Libertadores 2006.

Por se entonces, Di María tenía apenas 18 años. Disputó cuatro partidos de esa Libertadores, en la que empezó dirigiendo Ángel Tulio Zof y luego tomó la posta Leonardo Astrada. Siempre ingresó desde el banco y sumó 102 minutos. Esos partidos fueron ante Atlético Nacional en Colombia (0-1), Palmeiras de local (2-2), Cerro Porteño de visitante (3-1) y Atlético Nacional de local (1-2).

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Paredes, también campeón mundial con Argentina en Qatar 2022, jugará la Libertadores con Boca (River, que cuenta con los campeones mundiales Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, este año jugará la Copa Sudamericana). Sin embargo, la figura Di María irradia otra energía, otro respeto. Para Central es incalculable el peso de su mejor futbolista. Para la Conmebol será un lujo tenerlo.

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