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Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

La confederación, escenario este jueves del sorteo de la Copa Libertadores y con Central y Di María a la expectativa, está ubicada en Luque. Todos los detalles del máximo ente del fútbol

Luis Castro

Por Luis Castro

19 de marzo 2026 · 07:43hs
La Conmebol el escenario copero y que recibirá a dirigentes

Producción fotográfica para LA CAPITAL/Andrés César Mancini (enviado especial a Paraguay)

La Conmebol el escenario copero y que recibirá a dirigentes, técnicos y jugadores de distintas partes de Sudamérica.
Nery Pumpido es el director de Desarrollo y Secretario adjunto de Fútbol de la Conmebol.

Nery Pumpido es el director de Desarrollo y Secretario adjunto de Fútbol de la Conmebol.

La Conmebol es el centro del fútbol sudamericano y emerge en un lugar estratégico en Luque, distante a pocos kilómetros de Asunción (Paraguay). No es un lugar que pasa desapercibido, todo lo contrario porque engloba una serie de instalaciones sumamente modernas y donde trabajan una gran cantidad de personas dedicadas a llevar adelante todo lo concerniente al fútbol. En el edificio principal de la confederación alrededor de 250 personas están abocadas a la tarea de la organización futbolística y donde tiene su oficina Nery Pumpido, cuyo cargo es el de director de Desarrollo y Secretario adjunto de Fútbol de la Conmebol. "Hace diez años asumió Alejandro Domínguez y ha transformado el fútbol sudamericano y ser partícipe de todo esto para mí es un honor", sostuvo el exarquero campeón del mundo antes de la ceremonia que comenzará este jueves, a las 20, con transmisión en vivo a través de TNT Sports Premium, ESPN y la plataforma Disney+ y donde además Central conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores con la presencia de Ángel Di María como una de las estrellas invitadas.

Luque se encuentra a sólo 11 kilómetros de la capital guaraní, Asunción. Es un lugar emblemático del fútbol donde se encuentra no sólo la confederación sino también el Museo del Fútbol Sudamerican, el centro de convenciones y un lujoso hotel. A la vez está el Centro de Entrenamiento en Tecnología Arbitral (Ceta), donde se capacita a los jueces y cuentan con modernos simuladores del VAR y el complejo Suma, inaugurado hace pocos meses y está destinado especialmente para fomentar el impacto social y deportivo. En todo este combo hay también predios con diferentes canchas sumamente cuidadas y vestuarios para todos los que entrenan en el lugar.

"Este edificio donde estamos hay 250 personas trabajando, pero con cada competencia que hay se suman los workshop (oficiales de partidos)", contó Pumpido en charla con Ovación en su oficina en la coqueta Conmebol. A todo esto se le deben sumar los árbitros, lo que genera un movimiento sumamente de personas que trabajan directa o indirectamente para la confederación.

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Pumpido estuvo un largo tiempo abocado a la dirección técnica y se preparó para eso, aunque también lo hizo para otras funciones ligadas al fútbol. "Nunca pensé en que me iban a llamar para esta función, pero me preparé por si alguna vez surgía algo. Y es por eso que un consejo que les doy a los jugadores pensando a futuro es que deben hacerlo. Acá están todas las armas para prepararse", expresó.

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"Después de la pandemia se abrieron cursos para realizar por internet y aprender. Por eso aliento a aquellos jugadores que están cerca del final de su carrera porque en estos lugares se debe llega no por un nombre, sino por una preparación. Alentamos a eso y llevar adelante una gestión deportiva que sirve de mucho", abundó.

Nery focaliza su atención en el desarollo de los chicos con el fin de pensar en un fútbol en franco crecimiento. La formación de jugadores es la clave para conseguir esa meta y para lograrlo es necesario enfocarse en la infraestructura, algo que "en Sudamérica lo venimos haciendo. Hay formadores, que es algo en lo que hemos fallado durante un largo tiempo. Hay gente de Rosario como Claudio Vivas, quien estuvo dando charlas en diferentes países. En abril vamos a hacer una convocatoria importante y con una transmisión para diez países con el fin de que llegue a todos los equipos".

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Con este fin se llevaron adelante en el último tiempo programas de apoyo y desarrollo del fútbol con niños, niñas y jóvenes de todo el Continente.

Pumpido

¿Qué es la Conmebol?

La Confederación Sudamericana de Fútbol es el organismo rector del fútbol en gran parte de Sudamérica y es una de las más antiguas del mundo. Fue fundada en 1916 y congrega a diez asociaciones miembro como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, es la encargada de la organización de diferentes torneos internacionales y con gran relevancia como la Copa América, Libertadores, Sudamericana y Recopa.

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Un 9 de julio de 1916, a las 18, nació en Buenos Aires la confederación que englobaba a varios países y a partir de entonces fue creciendo hasta ser reconocida a nivel mundial. Según relata la historia, el vuelo lo comenzó a tomar tras la realización de la Copa América, algo que trascendió y que permitió a que otros continentes crearan sus propios torneos.

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Con el paso del tiempo, con la aparición de grandes talentos y glorias del fútbol mostró al mundo lo que era Sudamérica y se convirtiera en cuna de grandes estrellas del fútbol y leyendas como Pelé, Diego Armando Maradona, Mario Kempes y Lionel Messi, por citar a algunos de los tantos nombres que deleitaron y deleitan con su fútbol.

La Conmebol también es una de las seis confederaciones continentales asociadas a la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa).

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