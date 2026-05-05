Central va con todo ante Libertad en busca de los octavos de final de la Copa Libertadores

El Canalla se juega una parada importante en busca de la clasificación y el técnico Jorge Almirón pone lo mejor que tiene. Di María va de arranque

Ángel Di María, la carta fuerte que tiene Central. El capitán va como titular frente a Libertad.

Jorge Almirón cambia todo el equipo. En Central regresan los titulares para jugar por la Copa Libertadores.

Una nueva fecha de la Copa Libertadores , esta vez en el Gigante de Arroyito , y Central tiene equipo confirmado para enfrentar a Libertad de Paraguay , en busca de una victoria que lo acerque aún más a la clasificación a octavos de final.

Como era de esperar, el técnico Jorge Almirón cambia por completo el equipo que enfrentó hace apenas dos días a Tigre por el torneo Apertura. Vuelven todos los titulares.

Serán once los cambios respecto a ese último partido, pero tan sólo dos si se tiene en cuenta lo que fue el equipo en el choque en Venezuela frente a Universidad Central .

Por supuesto, la mejor noticia para el Canalla es la presencia de Ángel Di María , quien volverá a jugar desde el inicio. La última vez que lo hizo como local fue ante Independiente del Valle de Ecuador .

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DimaMB Ángel Di María, la carta fuerte que tiene Central. El capitán va como titular frente a Libertad. Marcelo Bustamante / La Capital

La gran baja que tendrá el Canalla es la de Franco Ibarra en la mitad de la cancha y allí Almirón se inclinó por Pol Fernández, cuando todo parecía indicar que el elegido iba a ser Federico Navarro.

La otra ausencia es la de Julián Fernández, quien ni siquiera fue convocado para este partido. Quien tomará la posta en la ofensiva es el paraguaro Enzo Giménez.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla formará ante Libertad con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Vicente Pizarro y Guillermo Fernández; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.