La Capital | Zoom | Mirtha Legrand

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: "¡Yo soy hermosa y eso es horrible!"

Durante su programa, la conductora se refirió a la polémica escultura de Villa Cañás y lanzó una frase que provocó risas entre los invitados

1 de junio 2026 · 11:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mirtha Legrand habló sobre la estatua de Villla Cañás

Mirtha Legrand habló sobre la estatua de Villla Cañás

La estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás, su ciudad natal, sigue siendo motivo de debate y comentarios. Una vez más, la conductora volvió a referirse a la estatua en su homenaje y expresó su disgusto.

Durante una de las emisiones de su programa, la diva se refirió nuevamente al homenaje que le realizó su pueblo con una escultura que, según ella misma ha manifestado en reiteradas oportunidades, no la representa fielmente. El tema surgió de manera cuando Ricky Maravilla contó que las autoridades de Salta planean inaugurar una estatua en su honor para sumar un nuevo atractivo turístico. A partir de allí, fueron los propios invitados quienes recordaron el caso de la conductora.

No es la primera vez que la conductora se expresa sobre la escultura. En distintas oportunidades se mostró públicamente disconforme con el resultado de la obra. “No soy yo, me veo rarísima”, había dicho tiempo atrás al ser consultada por el homenaje. Incluso, en enero de este año reveló que intentó que la retiraran. “No, no la sacaron. Reclamé. Hablé con el intendente, que es amigo mío, y le dije: ‘Sacala’. Pero me respondió: ‘No, viene gente de todos lados a verla’”, contó.

image

>> Leer más: El secreto de Mirtha Legrand para vivir casi 100 años

Qué dijo Mirtha Legrand

Este domingo, en su clásica mesa televisiva, Mirtha Legrand volvió a referirse a la polémica estatua que le realizaron en Villa Cañás, su ciudad natal. El tema surgió cuando Ricky Maravilla contó que en Salta planean inaugurar una escultura en su honor como reconocimiento a su trayectoria.

“¡Qué bueno! Eso merece un aplauso”, celebró la conductora al enterarse de la noticia.

En ese contexto, Denise Dumas aprovechó para traer al debate el caso de la conductora. “Ojo porque, Mirtha, muy contenta vos con tu estatua no estás... Hay que ver qué te hacen”, comentó.

La respuesta de la Chiqui no tardó en llegar. “Ah, no. La mía es horrible. Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo”, lanzó con humor.

“¿No te sentís identificada?”, repreguntó Denise. Sin filtros y fiel a su estilo, Mirtha respondió: “¡No! ¡Yo soy hermosa y eso es horrible!”.

Embed

>> Leer más: "¡Saquen esa estatua!": Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

Un homenaje polémico

En 2023 y para celebrar los 121 años de Villa Cañás, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Daniel Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye. Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.

Apenas se viralizó, la imagen dio mucho que hablar. Incluso la Chiqui fue consultada al respecto en "Polémica en el Bar", el programa de Tinayre. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó la actriz.

A raíz de las críticas de la homenajeada, la estatua fue retirada del espacio público. El propio intendente reconoció que Legrand le había manifestado que no le gustaba cómo había quedado y que, por ese motivo, se decidió removerla para hacer ajustes.

En mayo de 2024 la Municipalidad volvió a colocar la estatua en el mismo lugar donde estaba antes. A pesar de los retoques, no convenció a la diva. Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”, sentenció en aquella oportunidad.

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca”, sumó Mirtha entre risas, pero lamentando la situación.

Noticias relacionadas
Un cantante de cumbia santfesina falleció en un accidente 

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El Festival de Jazz regresa a Rosario después de tres exitosas ediciones 

El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

messi, ¿quien te conoce?: el jugador mas popular del mundial es tim payne

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

La tercera temporada de La casa del dragón (HBO Max) es uno de los estrenos destacados del mes de junio

Junio en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Lo último

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

La nueva conexión con el país vecino tendrá una frecuencia semanal entre enero y febrero. Se agregan opciones para viajar desde Rosario
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El campo aceleró la liquidación y el Gran Rosario en la cima de un ranking mundial
Economía

El campo aceleró la liquidación y el Gran Rosario en la cima de un ranking mundial

Monumento a la Bandera: Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio
La Ciudad

Monumento a la Bandera: "Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio"

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Ovación
Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Monumento a la Bandera: Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio

Monumento a la Bandera: "Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio"

El caso del juez Salmain lo dice todo

El caso del juez Salmain lo dice todo

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
La Región

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR