Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: "¡Yo soy hermosa y eso es horrible!"

Durante su programa, la conductora se refirió a la polémica escultura de Villa Cañás y lanzó una frase que provocó risas entre los invitados

La estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás, su ciudad natal, sigue siendo motivo de debate y comentarios. Una vez más, la conductora volvió a referirse a la estatua en su homenaje y expresó su disgusto.

Durante una de las emisiones de su programa, la diva se refirió nuevamente al homenaje que le realizó su pueblo con una escultura que, según ella misma ha manifestado en reiteradas oportunidades, no la representa fielmente. El tema surgió de manera cuando Ricky Maravilla contó que las autoridades de Salta planean inaugurar una estatua en su honor para sumar un nuevo atractivo turístico . A partir de allí, fueron los propios invitados quienes recordaron el caso de la conductora.

No es la primera vez que la conductora se expresa sobre la escultura. En distintas oportunidades se mostró públicamente disconforme con el resultado de la obra. “No soy yo, me veo rarísima” , había dicho tiempo atrás al ser consultada por el homenaje. Incluso, en enero de este año reveló que intentó que la retiraran. “No, no la sacaron. Reclamé. Hablé con el intendente, que es amigo mío, y le dije: ‘Sacala’. Pero me respondió: ‘No, viene gente de todos lados a verla’”, contó.

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Qué dijo Mirtha Legrand

Este domingo, en su clásica mesa televisiva, Mirtha Legrand volvió a referirse a la polémica estatua que le realizaron en Villa Cañás, su ciudad natal. El tema surgió cuando Ricky Maravilla contó que en Salta planean inaugurar una escultura en su honor como reconocimiento a su trayectoria.

“¡Qué bueno! Eso merece un aplauso”, celebró la conductora al enterarse de la noticia.

En ese contexto, Denise Dumas aprovechó para traer al debate el caso de la conductora. “Ojo porque, Mirtha, muy contenta vos con tu estatua no estás... Hay que ver qué te hacen”, comentó.

La respuesta de la Chiqui no tardó en llegar. “Ah, no. La mía es horrible. Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo”, lanzó con humor.

“¿No te sentís identificada?”, repreguntó Denise. Sin filtros y fiel a su estilo, Mirtha respondió: “¡No! ¡Yo soy hermosa y eso es horrible!”.

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Un homenaje polémico

En 2023 y para celebrar los 121 años de Villa Cañás, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Daniel Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye. Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.

Apenas se viralizó, la imagen dio mucho que hablar. Incluso la Chiqui fue consultada al respecto en "Polémica en el Bar", el programa de Tinayre. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó la actriz.

A raíz de las críticas de la homenajeada, la estatua fue retirada del espacio público. El propio intendente reconoció que Legrand le había manifestado que no le gustaba cómo había quedado y que, por ese motivo, se decidió removerla para hacer ajustes.

En mayo de 2024 la Municipalidad volvió a colocar la estatua en el mismo lugar donde estaba antes. A pesar de los retoques, no convenció a la diva. “Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”, sentenció en aquella oportunidad.

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca”, sumó Mirtha entre risas, pero lamentando la situación.