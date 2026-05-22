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Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

Los Alpine tuvieron problemas en Canadá después del gran fin de semana en Miami y Franco Colapinto largará 13º la sprint, seis puestos delante de Gasly

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de mayo 2026 · 18:25hs
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El Alpine fue reparado a tiempo para la clasificación de la sprint y Franco Colapinto la hizo sin problemas en Canadá.

BWT Alpine

El Alpine fue reparado a tiempo para la clasificación de la sprint y Franco Colapinto la hizo sin problemas en Canadá.

Franco Colapinto clasificó 13º para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. Sin poder ensayar por un problema en la unidad de potencia, lo del argentino fue meritorio porque volvió a pasar el primer corte, algo que no logró su compañero de Alpine, Pierre Gasly. A las 13 del sábado, la carrera corta.

Los Alpine no arrancaron el fin de semana en el Gilles Villenueve con las mismas buenas sensaciones que en Miami. De hecho, Franco Colapinto se quedó sin poder hacer el único ensayo libre con el nuevo paquete aerodinámico que no dispuso en la carrera anterior.

Un problema en la batería del recuperador de energía proveniente de los frenos lo dejó a pie apenas iniciado el ensayo, que terminó viendo de afuera. Lo bueno fue que se recuperó para la clasificación del sprint.

Y ya en ella, Colapinto pasó bien el primer corte, en el 10º lugar, pero no pudo mantener la posición en la Q2 por muy poquito, apenas algo más de una décima de Carlos Sainz, que fue el último que pasó. Apenas 155 milésimas lo separaron del español.

A Gasly le fue peor, porque no llegó a hacer el segundo intento limpio en la SQ1 y quedó 19º. Es más, podía ser sancionado por pasar a varios pilotos fuera de la raya de la salida de boxes, en su afán de no perder tiempo y poder abrir la vuelta, tras el accidente de Fernando Alonso.

La SQ3 de la sprint

Sin los Alpine en el último corte, la Ferrari de Lewis Hamilton fue la que terció en medio de los Mercedes en el primer tiempo, mientras que los McLaren, que trajeron infinidad de mejoras, no podían n lucirse como esperaban.

Pero en el intento final, George Russell hizo la pole seguido de su compañero de equipo y así sí Lando Norris y Oscar Piastri se metieron detrás, dejando a las Ferrari de Hamilton y Leclerc en tercera fila, a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar en cuarta, y a Arvid Lindblad y Sainz en la quinta.

La SQ2 del GP de Canadá

Colapinto dio el máximo esfuerzo para pasar a la SQ3 y quedó afuera por poco más de una décima. Meritorio teniendo en cuenta que no hizo el entrenamiento y que finalizó delante de Gasly.

El argentino dio la pelea hasta el final y terminó apenas atrás de los Audi y de Carlos Sainz, que dio un salto con el Williams y pasó al último corte.

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>>Leer más: Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

La SQ3 en el Gilles Villenueve

Después de dos vueltas de calentamiento, Colapinto hizo un primer tiempo que lo dejaba último entre los que salieron a pista, ya que ni el Williams de Alex Albon ni el Racing Bulls de Liam Lawson fueron reparados a tiempos tras una accidentado único entrenamiento.

Pero en el segundo el argentino se colocó 10º, poniéndose a salvo, mientras que Gasly, entonces 19º, no podía cerrar vuelta por el accidente de Fernando Alonso que produjo bandera roja a 1m 46s del final.

Con la reanudación, salvo Carlos Sainz y Lance Stroll, nadie llegó a abrir vuelta, por lo que el francés quedó afuera del primer corte, junto a los dos Cadillac, al propio piloto local de Aston Martin y los que no habían salido a pista.

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