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El gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de hidrovía

La provincia adhirió al órgano para seguir la concesión de la vía por donde sale el 80% de la agroexportación. Dos funcionarios conocidos van al cargo

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

15 de septiembre 2026 · 13:11hs
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De derecha a izquierda

De derecha a izquierda, Jorge Henn, subsecretario de Transporte, y la secretaria del área, Mónica Alvarado, los elegidos. 

El gobierno de Santa Fe se adhirió formalmente a través del decreto Decreto 1865/2026 al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio de seguimiento técnico de la nueva concesión de la llamada hidrovía. A la vez designó a la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y a al subsecretario del área, Jorge Henn, como representantes de la provincia en el ente.

Desde la semana pasada y por 25 años el mantenimiento del río por donde sale el 80% de la exportaciones nacionales está a cargo de Vías Navegables Argentina S.A. compuesta por Jan De Nul y Servimagnus.

En los pliegos de adjudicación los usuarios, con las provincias a la cabeza, buscaron armar un ente que controle el cumplimiento del contrato que van desde lo ambiental a lo logístico, y las provincias tendrán preponderancia en él además del sector privado.

La silla de Santa Fe en la Hidrovía

Si bien el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue el que tomó el tema de la hidrovía desde el inicio y empujó para que se cree el Consejo, finalmente se decidió que no ocupe ese cargo como se preveía para darle peso a la silla.

Uno de los motivos, según supo La Capital, es porque el trabajo será mayormente técnico-operativo y los funcionarios mencionados son los más capacitados para esa tarea. "Que dichos funcionarios revisten las características apropiadas para el desempeño de la función que se persigue como miembro pleno del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal", argumenta el decreto.

La intención del gobierno provincial es lograr la vicepresidencia del Consejo frente a las otras provincias Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Ese es una prenda importante que definirá la la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) como Autoridad de Aplicación con la que Santa Fe trabaja con cercanía. Ocupar o no la vicepresidencia será todo un mensaje.

Los designados

Alvarado es histórica funcionaria del socialismo. Se desempeña actualmente como secretaria de Transporte y Logística del gobierno de Pullaro. Previamente ocupó roles clave a nivel municipal, incluyendo la gerencia general del Ente de la Movilidad de Rosario y la secretaría de Transporte y Movilidad de la ciudad. Su aplicación se centrarán mayormente en la zona del Gran Rosario de la vía navegable troncal.

Henn es un dirigente radical de Santa Fe de larga trayectoria. Fue vicegobernador durante el gobierno del Frente Progresista que encabezó Antonio Bonfatti de 2011 a 2015. Luego fue diputado provincial y Defensor del Pueblo hasta 2024. Como capitalino tendrá mayormente representación de los temas de aquella zona portuaria.

Mónica Alvarado será la representante de Santa Fe en el Consejo de Hidrovía

Mónica Alvarado será la representante de Santa Fe en el Consejo de Hidrovía

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) dejó firme al Consejo que se compondrá por el Estado nacional, las provincias y los usuarios privados.

>>> Leer más: Luz verde al Consejo de Control de hidrovía: los detalles y la silla que quiere Santa Fe

Las comisiones de trabajo tendrán carácter técnico, auxiliar y preparatorio y estarán destinadas a elaborar informes técnicos, propuestas y recomendaciones preliminares para su eventual tratamiento por el Plenario.

El Consejo operará mediante un Plenario que se reunirá de manera bimestral y comisiones de trabajo especializadas: Seguimiento del tráfico y régimen económico, Gestión ambiental, de Seguridad para la navegación y tecnología, Infraestructura, obras y servicios asociados, Mantenimiento y mejora del sistema, así como Desarrollo federal y logística regional. Las comisiones generarán informes técnicos y recomendaciones preliminares no vinculantes para su tratamiento plenario.

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