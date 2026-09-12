Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

El equipo encuentra reacciones, individuales y colectivas, siempre en los segundos tiempos, que le permiten sumar y mantener la senda positiva en el torneo

Gritos agónicos como los de Soñora ante Vélez suben el nivel anímico y la confianza en Newell’s.

Además de mejorar sus performances y sus resultados en el Coloso ante su gente, otra de las grandes virtudes de este Newell's de Frank Kudelka es que está encontrando respuestas y gestos individuales y colectivos, que le están sirviendo para ampliar su cosecha de puntos, instalarse en el lote de arriba en el Clausura y seguir subiendo el nivel emocional de sus motivaciones.

A veces con más fútbol que en otras, en este semestre parece que siempre se las arregla para sacar cartas de la manga y construir mojones confiables, que ratifican y serenan su rumbo.

A diferencia de otros tiempos, el conjunto leproso está encontrando respuestas internas, incluso cuando los principales naipes no funcionan. Es que, cuando Facundo Guch y Walter Mazzantti, que son los que tienen mayores condiciones para generar juego y herir de consideración al rival, no tienen sus mejores tardes, el equipo igual está hallando otros mecanismos y nombres que le sirven para sorprender, colectar unidades y afianzar el nivel de compromiso grupal.

Newell's y una coraza de confianza

La reacción ante Banfield, y las apariciones agónicas, a pura determinación, en los empates ante Central y Vélez, le están construyendo una coraza de confianza que lo eleva de condición, y lo deja mirar lo que viene con más tranquilidad.

Ante diferentes escenarios, aparecen la astucia de un viejo Zorro como Cóccaro, una corajeada con un pelotazo largo con tres nueves para tratar de llevarse algo de la visita a Arroyito, o la pelota parada, con un Alan Soñora que no había aparecido ni tenido minutos en este certamen, muestra que este equipo tiene variantes y recursos, además de los habituales.

Más cercano al corazón y al overol que a la galera y el bastón, este Newell’s está gestando herramientas de reacción que están saliendo a relucir en los momentos de mayor emoción y demanda, con el reloj como cuenta regresiva inevitable. Y desde ahí, se está animando a más.

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El primer objetivo

Vale recordar, que la Lepra nunca pudo pasar de instancia desde que se instaló este formato en el fútbol argentino. Y detrás de ese objetivo se encolumnan hoy los principales esfuerzos.

Sin mentirse, ni creerse más que nadie, este conjunto se mostró a sí mismo que puede competir con todos los rivales y eso elevó su nivel de atrevimiento y ambiciones.

Para que este trayecto sea creíble, Newell’s comenzó reforzando sus bríos en el Coloso Marcelo Bielsa, donde hace nueve duelos que no conoce la derrota, y después de cada encuentro el ánimo de su gente se va renovando.

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Más de cinco meses

En el parque Independencia hace más de cinco meses que no pierde, ya que el último traspié fue 2-0 ante Rosario Central, en el clásico, el domingo 1º de marzo de este año.

En este torneo Clausura marcha invicto de local con 11 puntos de 15. Igualó este viernes con Vélez 1-1, antes superó a Banfield 2-1 y Riestra 2-0, empató con Boca 2-2, y venció 1-0 a Talleres.

Antes, en el Apertura, ya venía tratando de recomponer su paso positivo en su casa con un 1-1 con Instituto, 0-0 con San Lorenzo, la victoria 1-0 sobre Gimnasia de Mendoza, y la igualdad 1-1 con Platense.

Así, Newell’s crece desde el pie, a puro corazón, con el apoyo de su pueblo y encontrando determinación y variantes en los momentos donde se definen los partidos, una cualidad que lo diferencia del resto y que debe seguir aprovechando.