Juegos Suramericanos: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina del tercer día de acción

La ciclista en ruta sanjuanina completó la contrarreloj individual femenina en 48:26.52 y consiguió el bronce en Rafaela

Delfina Dibella consiguió la primera medalla argentina del tercer día de competencia en los Juegos Suramericanos . La ciclista sanjuanina terminó tercera en la contrarreloj individual femenina, disputada en Rafaela, y sumó una nueva medalla de bronce para la delegación nacional .

La argentina, de 20 años, completó los 36 kilómetros de la prueba en 48 minutos, 26 segundos y 520 milésimas, registro que le permitió subir al tercer escalón del podio en su primera participación en la categoría mayores de estos Juegos.

Dibella escoltó a la chilena Aranza Villalón, quien se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 47:35.04. La paraguaya Agua Espínola obtuvo la plata con un registro de 47:47.59.

El bronce de Dibella también puso fin a una espera de 16 años para el ciclismo argentino de ruta en los Juegos Suramericanos .

>> Leer más: Juego Suramericanos: la cábala de una medallista de oro con la camiseta de su club

La última ciclista argentina que había conseguido una medalla en la contrarreloj de esta competencia fue Valeria Muller, quien terminó tercera en la edición de 2010.

El resultado también tuvo un significado especial para el deporte de su provincia. Dibella se convirtió en la primera representante sanjuanina en ganar una medalla en la competencia que se desarrola en la provincia de Santa Fe.

La ciclista argentina ya había conseguido una medalla de bronce en la contrarreloj de los Juegos Suramericanos de la Juventud Asunción 2025. Además, Dibella ganó el bronce en los Panamericanos Junior Asunción 2025, otro resultado que marcó su crecimiento dentro del ciclismo de ruta.

Este año, la sanjuanina también hizo historia al convertirse en la primera argentina en participar de la Vuelta a España femenina, uno de los principales desafíos del calendario internacional.