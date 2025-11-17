La Capital | Ovación | Newell's

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

El anuncio, con la presencia del exentrenador y su grupo de trabajo, se realizará este miércoles, a las 12, en el salón Nación del Hotel Presidente

17 de noviembre 2025 · 15:14hs
Roberto Sensini puede volver a Newells

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Roberto Sensini puede volver a Newell's, ahora como director deportivo.

La vida política de Newell's recobra mayor intensidad, de cara a las elecciones de autoridades del 14 de diciembre, una vez que concluyó la participación del equipo en el torneo Clausura.

Por lo pronto, la agrupación Unen, que postula a la presidencia a Ignacio Boero, anunció la presentación de Roberto Sensini como futuro director deportivo, en el caso de que ese sector sea elegido mayoritariamente por los socios.

La presentación de Sensini y su grupo de trabajo se realizará el miércoles 19 de noviembre, a las 12, en el salón Nación, ubicado en el subsuelo del Hotel Presidente.

Poco a poco, las agrupaciones están dando a conocer quienes serán los responsables de las distintas áreas si es que llegan a ser gobierno, a la vez de los nombres de los posibles integrantes de las listas que buscarán ser elegidos para conducir los destinos de Newell's.

Sensini, al frente del fútbol

En el caso de Unen, ahora será Sensini y quienes lo acompañarán para la conducción del fútbol los que serán presentados, para un área clave en la vida de Newell's

Por el momento, el Movimiento Rojinegro Querido, que lleva de candidato a Cristian D'Amico, fue otra de las agrupaciones que dio a conocer la persona elegida para que sea la máxima responsable del fútbol si es que se impone en las elecciones: Claudio Vivas.

