Newell's fue un espanto táctico: Boca no le tuvo piedad y el ciclo Fabbiani luce terminado

Newell' fue una sombra y Boca lo goleó 5 a 0. Los cinco defensores estuvieron totalmente desarticulados. Crisis total en el club del Parque.

Todo lo que pensó el entrenador de Newell's Cristian Fabbiani en la previa del partido, de robustecer a la defensa y marcar al doble nueve xeneize con rienda corta, no dio resultados en el inicio del encuentro en la Bombonera. Porque en apenas media hora Boca hizo crujir el dispositivo defensivo rojinegro y metió tres goles ante una pasividad alarmante.

Y en arranque del complemento llegó la cuarta estocada vía el exNewell's Brian Aguirre y el quinto del exCentral Lautaro Blanco. Fue una pesadilla 0-5.

Así, a los 6 minutos, llegó la apertura del equipo dirigido en la cancha por Claudio Úbeda, mientras se repone Miguel Russso, en un centro de costado. Trepó por la derecha el lateral Juan Barinaga, con comodidad lanzó el centro al segundo palo y allí se produjo el primer desacople rojinegro.

Luciano Lollo estaba con Milton Giménez, pero cambió la marca por el ingreso en diagonal de Velasco, entonces fue Mosquera el que quedó sobre Giménez, pero el colombiano tardó en reaccionar, perdió la posición en el salto y Milton cabeceó de manera implacable para poner el 1 a 0 xeneize.

APARECIÓ MILTON PARA EL 1-0 DE BOCA Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para abrir el partido ante Newell's





La idea de Fabbiani fue justamente defender con cinco para controlar a Giménez y Merentiel. Y no hubo caso en el inicio. Los cinco del fondo Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta y Alejo Montero, no hicieron pie en el comienzo del juego. Fueron un espanto.

Encima a los 23' llegó el segundo de Boca, otra vez por intermedio de Giménez, tras el rebote en el palo que generó el remate de Merentiel que había sido manoteado justo por el arquero Espínola. Otra vez los tres zagueros: Lollo, Noguera y Cuesta perdieron las referencias de la marcas y Newell's volvió a sacar del medio.

DOBLETE DE MILTON Giménez capturó el rebote tras el remate de Merentiel para el 2-0 de Boca ante Newell's





Y a los 32 minutos sobre llovido, mojado. Sobrevino el tercero con una quietud increíble de la defensa. Ayrton Costa superó a Mosquera por la izquierda. Luego Velasco prendió mecha desde afuera, tapó Espínola, cabeceó Giménez, volvió a despejar el arquero leproso desesperado y entró sólo para empujarla Costa, para el 3 a 0 lapidario, casi una sentencia definitiva para el partido.

Otra vez Newell's hizo agua atrás

LLEGÓ EL TERCERO DE BOCA Ayrton Costa tomó el rebote tras una dobleta atajada de Espínola para el 3-0 ante Newell's





Y como siempre se puede estar peor en el comienzo del complemento justo le anotó el ex-Newell's Brian Aguirre, que conectó abajo del arco ante la impotencia de Montero y Cuesta de rechazar la pelota.

LEY DEL EX Y GOLEA BOCA Brian Aguirre la empujó en la línea para el 4-0 ante Newell's





El quinto del exCentral, Lautaro Blanco

Y el quinto lo hizo el exCentral Lautaro Blanco, con un tiro seco entre las piernas de Espínola.