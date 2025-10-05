Newell's fue un alma en pena, jugó tan mal como de costumbre y sufrió una goleada vergonzosa

Newell's tuvo un desempeño espantoso y Boca le hizo lo que quiso. Lo aplastó 5 a 0. El ciclo de Fabbiani no tiene cura

Para el olvido. Newell's fue humillado por Boca en la Bombonera.

Está todo terminado en Newell's . Si faltaba algo para rubricar que este ciclo llegó a su fin fue la vergonzosa goleada que le infligió Boca en la Bombonera. El año está perdido. Ni pensar en la clasificación a la fase final, aunque los números todavía lo mantienen con una mínima chance. Sería engañarse en pesar en eso.

La Lepra está quebrada y su entrenador, Cristian Fabbiani, hace rato dejó de encontrar respuestas. El resultado, catastrófico, no sorprende a nadie.

El primer tiempo, como todo el partido, fue un espanto de Newell's. Refugiado en su campo, quedó a merced de lo que quiso e hizo Boca. Fue vulnerado por todos lados, con pases entre líneas, desbordes y combinaciones cortas del equipo conducido por Claudio Úbeda. A lo único que se dedicó fue a defender, con un resultado espantoso.

La línea de cinco que decidió implementar Fabbiani después de varios partidos resultó frágil al ciento por ciento. Prefirió el esquema 5-2-3 de otras tantas oportunidades, con un mediocampo que expuso nuevamente una extrema liviandad. Ninguna novedad. Con Regiardo y Banega, la visita le dio vía libre al xeneize en el medio. Beneficio para Leandro Paredes, que se movió a sus anchas.

Leer más: Newell's jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

La línea de cinco de Newell's, un horror

La labor de los zagueros de Newell’s fue deficitaria. Lollo, Noguera y Cuesta fracasaron ante Milton Giménez y Merentiel. Los puntas de Boca hicieron lo que quisieron.

Por afuera, Jherson Mosquera no daba seguridad y Montero luchaba, como podía, en el sector opuesto ante las subidas de Barinaga, sin que Herrera lo encimara. De un centro del lateral xeneize y el cabezazo de Giménez, superando la marca de Mosquera, llegó el primer gol.

Fue el preanuncio de una debacle. Newell’s no tenía ni idea de cómo pararse y qué plan seguir. Boca lo atacaba por todos lados. Cuesta perdió a Merentiel y remate del delantero fue interceptado entre Espínola y el palo. Giménez capturó el rebote y la mandó adentro.

Leer más: Newell's fue un espanto táctico: Boca no le tuvo piedad y el ciclo Fabbiani luce terminado

Un suplicio para la lepra

Todo era un suplicio para la Lepra. En una misma jugada Espínola tapó dos remates, de Velasco y Giménez. Nada pudo hacer con el cabezazo de Ayrton Costa para el 3 a 0. En media hora del partido, el conjunto de Fabbiani no había pisado el área xeneize.

Ante tamaña facilidad, Boca desaceleró y Newell’s tuvo un respiro. Cocoliso González se la robó a Di Lollo, cruzó el remate frente a Marchesín y la pelota salió. Lo único de la Lepra en esa etapa.

Perdido por perdido, rompió el esquema para la segunda etapa. Paró una línea de 4 y a jugar con dos nueve, a partir del ingreso de Benedetto por Regiardo, aparte de los cambios de Iñíguez por Noguera y Gusch por Chiaverano.

Un alma en pena

Pero Newell’s era un alma en pena y cada avance de Boca era sensación de gol. Brian Aguirre no tardó nada en anotar el cuarto gol. El atacante levantó las manos y pidió disculpas, por su pasado rojinegro. El que no tenía perdón era la Lepra, por una actuación lamentable.

La soledad con la que corrió Blanco para la quinta conquista, con una flojísima reacción de Espínola, fue una muestra de un conjunto entregado.

Faltaba media y hora, además del tiempo adicional, pero Newell’s sólo esperaba el final para que se acabe tanto sufrimiento. Y llegó. Nada que haya sido casualidad. El 5 a 0 de Lautaro Blanco, un golpazo al presente y la historia rojinegra.

Los goles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1974959757032361999&partner=&hide_thread=false ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 7', Giménez puso el 1-0 ante #Newells. #TorneoClausura pic.twitter.com/VJxgX52wyD — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1974975368177266957&partner=&hide_thread=false PALIZA DEL XENEIZE



A los 50', Aguirre cumplió con la ley del ex y puso el 4-0 ante #Newlls. #TorneoClausura pic.twitter.com/BngcCIFVbo — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2025