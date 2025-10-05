El uno x uno de Newell's ante Boca: todos los jugadores aplazados en una derrota humillante

Todos los futbolistas de Newell's reprobaron contra Boca. Si se menciona al delantero es porque se generó él mismo una situación de peligro.

Los once de Newell's que dispuso el Ogro Fabbiani para enfrentar a Boca en La Bombonera.

Ningún jugador de Newell's merece destacarse en la horrible derrota contra Boca por 5 a 0 en la Bombonera. Cocoliso González tuvo una y no la pudo meter. Fue la única de la Lepra en todo el partido. Por eso solo se lo menciona. La realidad, todos tuvieron un partido pésimo

Juan Espínola 3,5: el quinto gol fue su responsabilidad. Los otros, no. Tampoco los evitó. Y fueron muchos los que recibió.

Jherson Mosquera 3,5: no pudo con Velasco cuando se movió por su sector. Tampoco con las subidas de Blanco.

Luciano Lollo 3,5: el futbolista que debía seguir era Merentiel y falló en ese duelo individual.

Fabián Noguera 3: responsable de los cierres en el fondo, no dominó su zona. Nunca dio seguridad.

Víctor Cuesta 3: fue el responsable de que Giménez, gran figura, prevalezca siempre en su zona.

Alejo Montero 3,5: le costó tomar a Aguirre y a Blanco. La pierna cambiada lo desfavorece por izquierda.

Ever Banega 3: perdió pelotas peligrosas en la salida y no elaboró nada positivo. Toques intrascendentes.

Luca Regiardo 3: sin compañía para recuperar en el medio, tampoco fue capaz de contener a los volantes locales.

Giovani Chiaverano 3: en ofensiva, no hizo nada. No respaldó a Mosquera tapando las trepadas de Blanco.

Carlos González 3,5: tuvo una disputa con Di Lollo en la que perdió casi siempre. Le ganó una, que pudo ser gol.

Luciano Herrera 3: no desniveló nunca. Perdió referencia en la obstrucción de Barinaga.

Los que entraron en Newell's:

Gaspar Iñíguez 3,5: buscó llevar algo de juego, pero ninguna entrega que fue incisiva.

Facundo Guch 3-5: unos pocos intentos, sin resultado beneficioso, para perforar por afuera.

Darío Benedetto 3,5: buscó conectar toques en ataque, pero nada productivo.

Jerónimo Gómez Mattar 3,5: no pudo entrar en contacto con la pelota y llevar juego.

Ignacio Liberato 3,5: ingresó cuando todos esperaban nada más que el final.

El técnico leproso en La Bombonera

Cristian Fabbiani 3,5: equivocó el camino. En vez de fortalecer el medio, para interrumpir el fútbol de Boca, volvió a armar una línea de cinco, que encima fue desastrosa. Se dedicó a esperar y defender. Nada más. Un cúmulo de errores condenatorios. Pero el pésimo presente es por equivocaciones de mucho antes.