La Capital | Ovación | Newell's

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

El delantero que tuvo un gran paso con Huracán será nuevo refuerzo leproso. Su historia con el clásico rival de Newell's

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

10 de enero 2026 · 06:30hs
Matías Cóccaro buscará gritar goles con la camiseta de Newells.

Matías Cóccaro buscará gritar goles con la camiseta de Newell's.

El atacante Matías Cóccaro será jugador de Newell's y pronto estará a disposición de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez. Es el sexto refuerzo leproso y tiene una historia muy especial con el rival rojinegro de toda la vida.

Hay que recordar que el Zorro (tal el apodo de Cóccaro) jugó con la camiseta de Huracán cinco partidos contra Central, donde ganó tres y perdió en dos ocasiones. Pero le anotó tres goles al Canalla que siempre sirvieron para ganar y en una ocasión tuvo un cruce muy picante con Gaspar Servio, el por entonces arquero auriazul.

El 11 de diciembre de 2021, Hurácan venció 4 a 1 al Canalla en el Gigante de Arroyito, con un doblete del Zorro.

Embed - #TorneoSocios | Fecha 25 | resumen de Rosario Central - Huracán

Luego, el 2 de mayo del 2022 en el Tomás Adolfo Ducó el Globo se impuso 2 a 1 con un tanto de Cóccaro, de penal, (otro de Franco Cristaldo) y el de Central fue obra de Alejo Veliz, el delantero que otra vez está en club de Arroyito.

Leer más: Fabbiani trató de mentiroso al periodista que reveló su intimación a Newell's: la respuesta fue lapidaria

Embed - Servio vs Cóccaro

Cóccaro, cara a cara con Servio

Pero lo más picante ocurrió el 10 de junio de 2022, cuando Huracán ganó 2 a 0 en Parque Patricios, con arbitraje de Germán Delfino. En esa oportunidad Cóccaro no hizo goles, pero fue uno de los protagonistas excluyentes de la noche de fútbol porteña.

Es que el Zorro protagonizo un cruce muy filoso con Gaspar Servio, el por entonces guardameta auriazul. Esa derrota del Central de Leandro Somoza ante Huracán dejó una polémica por la pelea que mantuvieron Gaspar Servio y el jugador quemero Matías Coccaro.

Tras cruzarse varias veces cara a cara en el campo de juego llegaron las declaraciones de ambos en el vestuario. “Me voy caliente con el resultado, si Cóccaro es guapo hubiese salido como arreglamos. Se metió gente en el medio”, disparó tras el cotejo Servio.

Y fue por más: “Es un vende humo, nos conocemos todos. Es un cagón. Sé dónde vive, conozco a los amigos de él. Que se quede tranquilo que nos vamos a encontrar”.

También se pronunció Cóccaro al respecto, pero lo hizo sin entrar en polémicas: “Son cosas del partido y quedó todo ahí. Siempre alguna discusión hay. Aún no hablé con él, después le mandaré un mensaje”, sostuvo el jugador por entonces de Huracán sin ánimo de tirar más leña al fuego.

Leer más: Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

El sexto refuerzo de Newell's

Ahora Cóccaro se pondrá la camiseta de Newell’s y será el sexto refuerzo del receso rojinegro, que este fin de semana rubricará su contrato con la entidad del Parque.

Newell’s finalmente le ganó la pulseada a Huracán, al ofrecerle un contrato probablemente por varios años y la compra de una parte del pase. De esta manera, la dupla Orsi-Gómez contará con otro atacante para reforzar el equipo.

Cóccaro llegará libre después de pasar por el Montreal, en la MLS, y posteriormente por el Atlas de México. El centrodelantero había quedado con el pase en su poder y comenzó las negociaciones con Huracán pero, cuando parecía que el delantero iba a regresar al club de Parque Patricios, finalmente eligió mudarse a otro parque: el Independencia.

Newell’s el pasado miércoles anunció la incorporación del atacante Michael Hoyos en condición de libre, hasta diciembre de 2026 y con la posibilidad de extenderse por un año más.

Y ese mismo día oficilializó los arribos del extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea y el atacante Walter Núñez.

Y el primero en ser anunciado había sido el arquero proveniente de Racing: Gabriel Arias.

No se retiró del mercado

La Lepra no se retiró del mercado y la dirigencia, con el director deportivo Roberto Sensini, siguen realizando gestiones por algunos refuerzos más.

Hay que recordar que Newell’s debutará en el torneo Apertura de la Liga Profesional el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, visitando a Talleres en el Mario Kempes de Córdoba.

Noticias relacionadas
Fabbiani apuntó contra el periodista que dio a conocer su intimación a Newells y este recogió el guante. 

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Emiliano Rigoni es seguido por Central y Rodrigo Atencio trabaja su llegada a Newells.

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

Cristian Fabbiani mandó a Newells una intimación de pago por 200 mil dólares.

El reclamo a Newell's de Cristian Fabbiani que cayó como una bomba en el Parque

Gabriel Arias y la buena onda en el mediodía del viernes en Bella Vista.

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Ver comentarios

Las más leídas

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Lo último

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Dos hombres forcejearon dentro de un auto, chocaron contra una camioneta y siguieron. La policía encontró un cuchillo y sangre en el vehículo abandonado

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Ovación
Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Policiales
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

La Ciudad
Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema"

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola