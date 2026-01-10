Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

El delantero que tuvo un gran paso con Huracán será nuevo refuerzo leproso. Su historia con el clásico rival de Newell's

El atacante Matías Cóccaro será jugador de Newell's y pronto estará a disposición de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez. Es el sexto refuerzo leproso y tiene una historia muy especial con el rival rojinegro de toda la vida.

Hay que recordar que el Zorro (tal el apodo de Cóccaro) jugó con la camiseta de Huracán cinco partidos contra Central, donde ganó tres y perdió en dos ocasiones. Pero le anotó tres goles al Canalla que siempre sirvieron para ganar y en una ocasión tuvo un cruce muy picante con Gaspar Servio, el por entonces arquero auriazul.

El 11 de diciembre de 2021, Hurácan venció 4 a 1 al Canalla en el Gigante de Arroyito, con un doblete del Zorro.

Luego, el 2 de mayo del 2022 en el Tomás Adolfo Ducó el Globo se impuso 2 a 1 con un tanto de Cóccaro, de penal, (otro de Franco Cristaldo) y el de Central fue obra de Alejo Veliz, el delantero que otra vez está en club de Arroyito.

Cóccaro, cara a cara con Servio

Pero lo más picante ocurrió el 10 de junio de 2022, cuando Huracán ganó 2 a 0 en Parque Patricios, con arbitraje de Germán Delfino. En esa oportunidad Cóccaro no hizo goles, pero fue uno de los protagonistas excluyentes de la noche de fútbol porteña.

Es que el Zorro protagonizo un cruce muy filoso con Gaspar Servio, el por entonces guardameta auriazul. Esa derrota del Central de Leandro Somoza ante Huracán dejó una polémica por la pelea que mantuvieron Gaspar Servio y el jugador quemero Matías Coccaro.

Tras cruzarse varias veces cara a cara en el campo de juego llegaron las declaraciones de ambos en el vestuario. “Me voy caliente con el resultado, si Cóccaro es guapo hubiese salido como arreglamos. Se metió gente en el medio”, disparó tras el cotejo Servio.

Y fue por más: “Es un vende humo, nos conocemos todos. Es un cagón. Sé dónde vive, conozco a los amigos de él. Que se quede tranquilo que nos vamos a encontrar”.

También se pronunció Cóccaro al respecto, pero lo hizo sin entrar en polémicas: “Son cosas del partido y quedó todo ahí. Siempre alguna discusión hay. Aún no hablé con él, después le mandaré un mensaje”, sostuvo el jugador por entonces de Huracán sin ánimo de tirar más leña al fuego.

El sexto refuerzo de Newell's

Ahora Cóccaro se pondrá la camiseta de Newell’s y será el sexto refuerzo del receso rojinegro, que este fin de semana rubricará su contrato con la entidad del Parque.

Newell’s finalmente le ganó la pulseada a Huracán, al ofrecerle un contrato probablemente por varios años y la compra de una parte del pase. De esta manera, la dupla Orsi-Gómez contará con otro atacante para reforzar el equipo.

Cóccaro llegará libre después de pasar por el Montreal, en la MLS, y posteriormente por el Atlas de México. El centrodelantero había quedado con el pase en su poder y comenzó las negociaciones con Huracán pero, cuando parecía que el delantero iba a regresar al club de Parque Patricios, finalmente eligió mudarse a otro parque: el Independencia.

Newell’s el pasado miércoles anunció la incorporación del atacante Michael Hoyos en condición de libre, hasta diciembre de 2026 y con la posibilidad de extenderse por un año más.

Y ese mismo día oficilializó los arribos del extremo Franco García, el defensor Nicolás Goitea y el atacante Walter Núñez.

Y el primero en ser anunciado había sido el arquero proveniente de Racing: Gabriel Arias.

No se retiró del mercado

La Lepra no se retiró del mercado y la dirigencia, con el director deportivo Roberto Sensini, siguen realizando gestiones por algunos refuerzos más.

Hay que recordar que Newell’s debutará en el torneo Apertura de la Liga Profesional el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, visitando a Talleres en el Mario Kempes de Córdoba.