Cocca tiene a Gil como quería para enfrentar a Vélez

Lo esperó con optimismo y finalmente podrá tener a uno de sus mimados en cancha. Diego Cocca le dio ayer luz verde a Leonardo Gil para que se moviera por primera vez en lo que va de la semana junto a los titulares de Central tras padecer una distensión en el isquiotibial izquierdo. El Colorado actuó sin problemas en el ensayo con pelota, por lo que si repite la performance en el repaso matinal de hoy, como se especula, saldrá mañana en la foto principal de nuevo cuando sea el turno de recibir a Vélez. ¿Y Néstor Ortigoza? Sólo tapó el hueco de manera provisoria debido a que el 10 canalla volvió a quedar relegado por el entrenador y ocuparía un lugar entre los relevos. La única variante que presentaría el conjunto de Arroyito será el debut de movida de Nicolás Colazo en lugar de Joaquín Pereyra.

"Gil realizó la primera práctica normal y lo hizo bien. En principio no le molestó, pero vamos a ver mañana (hoy) cómo viene y veremos cómo sigue esto. Por lo menos estoy contento porque hoy (por ayer) no le molestó”, declaró Cocca sobre Gil.

La hoja de entrenamiento canalla marca que Gil se entrenó de manera diferencia durante tres días. Pero eso no le impidió mostrarse siempre en óptimas condiciones para cumplir con las pautas establecidas. A tal punto que metió varios piques el miércoles y jueves como si nunca hubiese estado con una distensión en el isquiotibial izquierdo, que informó el cuerpo médico canalla en su momento.

"La lesión del Colo fue rara porque la distensión, seguramente la tiene desde hace tiempo porque siguió entrenando. No lo hizo de manera normal, pero sí se movió siempre desde lo físico. Sentía una molestia pero nunca dejó de entrenar”, continuó el entrenador canalla con respecto al cuadro de situación de Gil.

Y acotó: "Si bien hoy (ayer) la práctica no fue muy exigente, hay que decir que no le molestó. Vamos a ver cómo seguimos mañana”. El entrenador, pese a que no suele brindar el equipo en la previa "porque ustedes (medios) ya saben que no lo defino antes”, siempre tuvo como prioridad la recuperación del Colorado por encima de la consideración de Néstor Ortigoza, quien fue el sustituto en la cancha durante la práctica del miércoles y jueves.

La realidad indica además que Néstor Ortigoza perdió prácticamente todo terreno cuando asumió Cocca. El técnico primero lo sacó de los titulares bajo el argumento que deseaba probar al juvenil Rodrigo Villagra en plena disputa de la Copa Libertadores. Luego el 10 campeón de la Copa Argentina bajo el mando del Patón Bauza no tuvo más protagonismo pese a que se puso a tono desde lo físico en la pretemporada y en los partidos amistosos casi siempre se destacó en el equipo suplente.

Pero para el actual entrenador no es prioridad, más allá de que lo incluyó en los últimos días en la alineación principal. Sin embargo, Ovación certificó en la edición del último jueves que la lógica marcaba que no jugaría ante Vélez. Ayer quedó comprobado lo que este medio adelantó ese día y es que el técnico esperaría como sea hasta último momento al Colorado porque lo considera más importante que el Gordo en todo aspecto. No en vano el ex San Lorenzo apenas acumula casi diez minutos oficiales en el actual certamen y el ex Talleres es pieza fija jugando diezmado o entrenando diferente.

No obstante, Cocca ayer le tiró nuevamente flores públicamente a Ortigoza, quien seguramente estará entre los concentrados de no mediar imprevistos en la práctica matinal de hoy. "Está y viene entrenando muy bien. Me interesa que todos los jugadores que vayan al banco de suplentes tengan en claro lo que deben hacer dentro de la cancha. En este sentido, Ortigoza trabajó muy bien y va ser tenido en cuenta”, fue el argumento que brindó el técnico para referirse al particular caso que tiene al experimentado volante como protagonista y sin rodaje en el primer equipo por decisión técnica.

En tanto, ayer también volvió a estar entre los titulares Nicolás Colazo. Mañana se encargará ante Vélez de la banda izquierda del mediocampo jugando por el juvenil Joaquín Pereyra. El técnico auriazil confía en esta oportunidad en el ex volante de Tigre para que desempeñe el rol que por diversos motivos no pudieron Zabala y el propio Pereyra.

En consecuencia, Central recibirá al elenco de Liniers que conduce Gabriel Heinze con la siguiente formación: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Fabián Rinaudo; Ciro Rius, Leonardo Gil y Nicolás Colazo; Lucas Gamba y Claudio Riaño.

El DT y el delicado momento institucional

Central atraviesa un delicado momento deportivo e institucional. De hecho, el pasado miércoles se desarrolló la asamblea en la que se terminó aprobando la memoria y balance bajo una lluvia de críticas, cuestionamientos y renuncias por parte de los dos revisores de cuentas. Al ser consultado a Diego Cocca sobre si el plantel y cuerpo técnico padeció la onda expansiva, el DT declaró con mucho raciocinio: "Tratamos de que cada uno cumpla con su función. Nosotros tratamos desde adentro de la cancha que la gente se identifique con el equipo y logremos los tres puntos para salir de esta situación. Todos somos conscientes de la situación en la que está el club desde la futbolística y la dirigencial. Son momentos difíciles y tenemos que estar todos juntos, pero cada uno desde su trabajo y función”, puntualizó.