Supercopa Internacional: no es oficial, pero Central iría por el título al Madre de Ciudades

Política
Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe
La Ciudad
Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"
Información General
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Agro
Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano
La Ciudad
Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad
Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas
Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Economía
Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía
Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio
Política
Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
La Ciudad
Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
Información General
Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General
Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Política
La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política
Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"