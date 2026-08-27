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Supercopa Internacional: no es oficial, pero Central iría por el título al Madre de Ciudades

El estadio de Santiago del Estero es que corre con ventaja para el partido ante Estudiantes. Allí el Canalla fue campeón de la Copa de la Liga 2023

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de agosto 2026 · 17:53hs
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El Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergaría la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes.

El Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergaría la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes.

En Central hay muchas expectativas sobre la decisión que tome la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respecto al partido ante Estudiantes por la Supercopa Internacional, aunque la sensación predominantes es que ese choque tendrá como escenario el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Hace ya varias semanas que se sabe el día en que se jugará. Después de muchas idas y venidas y de cientos de especulaciones, desde la AFA confirmaron la fecha: se jugará el sábado 26 de septiembre.

La idea original de este trofeo es que se dispute en el exterior, por lo de Supercopa Internacional, más allá de que enfrenta a equipos del futbol argentino. Desde el año pasado se venía especulando con la posibilidad de que fuera en Paraguay, y otra posibilidad que se manejó fue la de Uruguay. Finalmente, quedó establecido que será en Argentina.

El Madre de Ciudades, prioridad

Central se consagró campeón de la Copa de la Liga 2023, con Russo como técnico, en el estadio Madre de Ciudades.

Central se consagró campeón de la Copa de la Liga 2023, con Russo como técnico, en el estadio Madre de Ciudades.

Fue así como aparecieron posibles escenarios, pero el que más fuerza tiene por estos días es el Madre de Ciudades. Otras de las alternativas que se manejan son el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza, pero de no mediar imprevistos, ese partido, que otorga un título, se jugará en Santiago del Estero.

>>Leer más: Central: Almirón atraviesa la tormenta que tenía enfrente y empieza a despejar algunos nubarrones

Si bien en Mendoza el Canalla fue campeón (en la Copa Argentina 2018), el Madre de Ciudades es el estadio que mejores recuerdos le trae. Allí se consagró campeón de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo. En esa misma cancha, perdió en el cruce frente a River por el Trofeo de Campeones, pero es mucho más fuerte el recuerdo de la final contra Platense.

A este partido Central llegó como el equipo que más puntos sumó en la acumulada 2025 (por eso la Liga Profesional le dio el título de campeón de la Liga) y Estudiantes por ser el ganador del Trofeo de Campeones. Resta la confirmación, pero las caras se las verán en el Madre de Ciudades.

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