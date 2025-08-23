La Capital | Ovación | clásico rosarino

Clásico rosarino: los hinchas de Central ya ingresan al Gigante de Arroyito

Con localidades agotadas, los organismos de seguridad dispusieron un operativo de casi 600 policías. El partido comienza a las 17.30

23 de agosto 2025 · 14:31hs
Los hinchas Canallas van llegando al Gigante a poco del inicio del clásico.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los hinchas Canallas van llegando al Gigante a poco del inicio del clásico.

El clásico rosarino de esta tarde en el estadio de Central contará con casi 600 policías activos. Las puertas del Gigante se abrieron a las 14.30, unas tres horas antes del inicio del juego previsto para las 17.30, y los hinchas Canallas ya ocupan las tribunas.

“El operativo es dinámico como todo dispositivo de cancha, se va reformulando de acuerdo al resultado del partido”, explicaron las autoridades del gobierno santafesino sobre el plan de prevención.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, contó que el despliegue de los efectivos comenzará antes del encuentro. Además, enfatizó que el servicio habitual de la fuerza en la ciudad “no se resiente por un partido de fútbol”.

>> Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Como complemento de la tarea de los uniformados, en el Gigante de Arroyito habrá unos 250 vigiladores privados.

Operativo en el Gigante de Arroyito

Peverengo confirmó la convocatoria de 582 policías para el operativo de este sábado. “No van a estar todos necesariamente en el estadio”, aclaró en cuanto a la actividad programada para el derbi.

En tanto, el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, anticipó que las puertas del Gigante se abrirán a las 14.30, tres horas antes del inicio del cotejo.

“Sabemos que lo mira todo el país y gran parte del mundo. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias”, manifestó.

El funcionario recordó que en los últimos partidos del Canalla como local hicieron una serie de cambios de los controles sobre bulevar Avellaneda. Al respecto, aseveró: “Hemos reordenado el estacionamiento para evitar cualquier tipo de conflicto en los accesos”.

El coordinador dijo que el derbi es el evento deportivo más importante en Santa Fe y expresó: “Para todos los que respiramos fútbol, esta es una semana especial”. Finalmente, destacó el compromiso de los dirigentes de ambos clubes “para aportar todo lo que está a su alcance”.

Probables formaciones

Central

Broun: Coronel, Mallo o Komar, Quintana y Sández; Ibarra; Di María, Malcorra, y Campaz; Copetti y Veliz

DT: Ariel Holan

Newell's

Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta y Martino; Banega y Sotelo; Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 17.30 Espn Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Darío Herrera

