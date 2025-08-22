Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central recibe a Newell's en el estadio Gigante de Arroyito por la 6ª fecha del Torneo Clausura. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la Lepra el sábado por la tarde.
El Canalla y la Lepra se enfrentarán en el Gigante de Arroyito en una nueva edición del clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del encuentro
El clásico rosarino entre Central y Newell's será este sábado 23 de agosto, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje principal de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará José Carreras.
La transmisión del partido entre el Canalla y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignaco Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, Ángelo Martino; David Sotelo, Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
