El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Central y Newell’s chocan en el Gigante. Di María es el abanderado canalla y Fabbiani asume la presión leprosa. Sin favoritos, combinan virtudes y defectos.

Herrera y Coronel, en el clásico pasado. Hoy volverán a estar frente a frente en el Gigante de Arroyito.

Bienvenidos a la máxima fiesta de la ciudad, al show de pasión más lindo del mundo, a los 90’ minutos de máxima adrenalina que no se comparan con nada. Es tiempo de jugar el inigualable clásico rosarino. Esta vez las coordenadas marcan que el derbi será hoy, a las 17.30, en el Gigante .

Con Central vestido de gala con un vigente campeón del mundo: Ángel Di María; y con Newell’s ávido de dar el gran golpe en Arroyito desde el liderazgo motivador del Ogro Fabbiani, en su primer derbi como DT . Está todo dado para que se vivan grandes emociones. Ojalá que nada lo empañe y que tanto adentro como afuera de la cancha el principal vencedor sea la convivencia y la paz.

No importa el día, la hora, ni el lugar donde se juegue. El clásico rosarino tiene 120 años de una historia llena de capítulo memorables , con enormes alegrías ocasionales y también durísimas tristezas momentáneas, repartidas y mezcladas entre canallas y leprosos, en una cronología fabulosa repleta de anécdotas, vivencias y héroes de ocasión.

El clásico y los goles

Y en este derrotero están en el podio las acciones puntuales que se atesoran de por vida: los goles, esos gritos desaforados que desde el mismo momento en que agitan la red ya resuenan para siempre, sin que los oxide el paso del tiempo. Este sábado otra vez los arcos estarán esperando a sus nuevos hacedores de hazañas.

El momento es ahora. Se terminan las especulaciones, sobre los equipos titulares y los esquemas tácticos, se guardan los GPS y los datos y mediciones de los cuerpos técnicos. Los clásicos poco tienen que ver con la inteligencia artificial y más que nunca todo depende del factor humano, del jugador, del potrero hecho realidad en el fútbol profesional, de la picardía, la intuición, la genialidad, la garra en cada pelota y el corazón en la mano.

Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Di María, la gran figura

Todo se resolverá en el rectángulo verde del Gigante de Arroyito. ¿Favoritos? Ninguno de los dos. Pero no es un discurso de ocasión. Central porque aún no engranó en este semestre, con altibajos en su juego y pérdida de eficacia en casa. Con Ariel Holan que fue moviendo piezas y que necesita encontrar que el gran potencial individual marque la diferencia.

Aquí Di María tiene la oportunidad de jugar el partido consagratorio desde su vuelta a casa. El retornado Alejo Veliz también buscará actualizar su poder de gol en el clásico. Y Nacho Malcorra, el jugador más decisivo de los últimos derbis, intentará imponer otra vez su halo ganador y teñir el resultado de auriazul como se le hizo costumbre.

Leer más: Banderazo en Newell's: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

La motivación del Ogro Fabbiani

Por el lado de Newell’s, el Ogro logró que su equipo llegue de pie al Gigante. Afilado desde lo motivacional por estar en cuartos de final de la Copa Argentina, con individualidades que fueron levantado el nivel, con Ever Banega determinante, con Cocoliso González con el arco abierto y con el resto que mete y muerde ajustándose al libreto del overol y orden.

Fabbiani no patea, pero también juega el clásico desde su discurso de ponerle la espalda a todo y liberar de presión a los jugadores. El DT sabe que se juega mucho también porque sus antecesores, más tarde o más temprano, pagaron con el cargo no haber ganado el clásico.

En cuanto al juego, se intuye un Central progresando a partir de la pelota y la tenencia; y un Newell’s focalizado en el ordenamiento, con algunas marcas fijas por momentos y atacando los espacios en las réplicas.

Un duelo de fuerza aérea

Los dos equipos apostarán a marcar la diferencia con la pelota quieta en ataque y estarán muy preocupados y tomarán todos los recaudos cuando el centro caiga en el área propia. Ambos, tienen un gran poder de juego aéreo y muy buenos lanzadores.

El marco será imponente con un Gigante repleto sin lugar para un alfiler. Con toda la ciudad con los ojos, las orejas y los cinco sentidos señalando a Génova y Cordiviola. Con un árbitro de gran experiencia, pero debutante en este clásico como Darío Herrera. Con la propuesta de atacar de entrada de Holan. Con el contagio motivacional del Ogro Fabbiani. Con un campeón del mundo en cancha: Ángel Di María.

Rosario estará en vilo, en cada barrio, cada calle, cada bar y en cada esquina. Con una ciudad pendiente del partido que espera todo el año. Y el mejor resultado siempre será que gane la convivencia y la paz. Que empiece el gran show, la mesa está servida.

Probables formaciones

Central

Broun: Coronel, Mallo o Komar, Quintana y Sández; Ibarra; Di María, Malcorra, y Campaz; Copetti y Veliz

DT: Ariel Holan

Newell's

Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta y Martino; Banega y Sotelo; Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 17.30 Espn Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Darío Herrera