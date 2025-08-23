La Capital | Ovación | clásico

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Central y Newell’s chocan en el Gigante. Di María es el abanderado canalla y Fabbiani asume la presión leprosa. Sin favoritos, combinan virtudes y defectos.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

23 de agosto 2025 · 06:00hs
Herrera y Coronel

Foto: Leo Vincenti / La Capital

Herrera y Coronel, en el clásico pasado. Hoy volverán a estar frente a frente en el Gigante de Arroyito.

Bienvenidos a la máxima fiesta de la ciudad, al show de pasión más lindo del mundo, a los 90’ minutos de máxima adrenalina que no se comparan con nada. Es tiempo de jugar el inigualable clásico rosarino. Esta vez las coordenadas marcan que el derbi será hoy, a las 17.30, en el Gigante.

Con Central vestido de gala con un vigente campeón del mundo: Ángel Di María; y con Newell’s ávido de dar el gran golpe en Arroyito desde el liderazgo motivador del Ogro Fabbiani, en su primer derbi como DT. Está todo dado para que se vivan grandes emociones. Ojalá que nada lo empañe y que tanto adentro como afuera de la cancha el principal vencedor sea la convivencia y la paz.

No importa el día, la hora, ni el lugar donde se juegue. El clásico rosarino tiene 120 años de una historia llena de capítulo memorables, con enormes alegrías ocasionales y también durísimas tristezas momentáneas, repartidas y mezcladas entre canallas y leprosos, en una cronología fabulosa repleta de anécdotas, vivencias y héroes de ocasión.

Leer más: Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

El clásico y los goles

Y en este derrotero están en el podio las acciones puntuales que se atesoran de por vida: los goles, esos gritos desaforados que desde el mismo momento en que agitan la red ya resuenan para siempre, sin que los oxide el paso del tiempo. Este sábado otra vez los arcos estarán esperando a sus nuevos hacedores de hazañas.

El momento es ahora. Se terminan las especulaciones, sobre los equipos titulares y los esquemas tácticos, se guardan los GPS y los datos y mediciones de los cuerpos técnicos. Los clásicos poco tienen que ver con la inteligencia artificial y más que nunca todo depende del factor humano, del jugador, del potrero hecho realidad en el fútbol profesional, de la picardía, la intuición, la genialidad, la garra en cada pelota y el corazón en la mano.

Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Di María, la gran figura

Todo se resolverá en el rectángulo verde del Gigante de Arroyito. ¿Favoritos? Ninguno de los dos. Pero no es un discurso de ocasión. Central porque aún no engranó en este semestre, con altibajos en su juego y pérdida de eficacia en casa. Con Ariel Holan que fue moviendo piezas y que necesita encontrar que el gran potencial individual marque la diferencia.

Aquí Di María tiene la oportunidad de jugar el partido consagratorio desde su vuelta a casa. El retornado Alejo Veliz también buscará actualizar su poder de gol en el clásico. Y Nacho Malcorra, el jugador más decisivo de los últimos derbis, intentará imponer otra vez su halo ganador y teñir el resultado de auriazul como se le hizo costumbre.

Leer más: Banderazo en Newell's: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

La motivación del Ogro Fabbiani

Por el lado de Newell’s, el Ogro logró que su equipo llegue de pie al Gigante. Afilado desde lo motivacional por estar en cuartos de final de la Copa Argentina, con individualidades que fueron levantado el nivel, con Ever Banega determinante, con Cocoliso González con el arco abierto y con el resto que mete y muerde ajustándose al libreto del overol y orden.

Fabbiani no patea, pero también juega el clásico desde su discurso de ponerle la espalda a todo y liberar de presión a los jugadores. El DT sabe que se juega mucho también porque sus antecesores, más tarde o más temprano, pagaron con el cargo no haber ganado el clásico.

En cuanto al juego, se intuye un Central progresando a partir de la pelota y la tenencia; y un Newell’s focalizado en el ordenamiento, con algunas marcas fijas por momentos y atacando los espacios en las réplicas.

Un duelo de fuerza aérea

Los dos equipos apostarán a marcar la diferencia con la pelota quieta en ataque y estarán muy preocupados y tomarán todos los recaudos cuando el centro caiga en el área propia. Ambos, tienen un gran poder de juego aéreo y muy buenos lanzadores.

El marco será imponente con un Gigante repleto sin lugar para un alfiler. Con toda la ciudad con los ojos, las orejas y los cinco sentidos señalando a Génova y Cordiviola. Con un árbitro de gran experiencia, pero debutante en este clásico como Darío Herrera. Con la propuesta de atacar de entrada de Holan. Con el contagio motivacional del Ogro Fabbiani. Con un campeón del mundo en cancha: Ángel Di María.

Rosario estará en vilo, en cada barrio, cada calle, cada bar y en cada esquina. Con una ciudad pendiente del partido que espera todo el año. Y el mejor resultado siempre será que gane la convivencia y la paz. Que empiece el gran show, la mesa está servida.

Probables formaciones

Central

Broun: Coronel, Mallo o Komar, Quintana y Sández; Ibarra; Di María, Malcorra, y Campaz; Copetti y Veliz

DT: Ariel Holan

Newell's

Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta y Martino; Banega y Sotelo; Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 17.30 Espn Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Darío Herrera

Noticias relacionadas
La dupla de la ilusión de Central en el clásico. Di María y Alejo Veliz son los refuerzos de lujo de esta temporada.

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

Ignacio Malcorra fue determinante en la historia de los últimos clásicos ya que hizo dos goles para sendos triunfos de Central.

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Sotelo fue titular los dos primeros partidos de Newells en este Clausura y después pasó a ser una de las primeras opciones.

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

El estadio Marcelo Bielsa se vistió de pasión en la previa al choque con Central.  

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Lo último

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene
Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Ovación
Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"