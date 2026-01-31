La Capital | Ovación | Rosario

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann lideran la lista del torneo de dobles en Rosario. La qualy arranca este domingo

31 de enero 2026 · 06:10hs
Mariano Kestelboim

Mariano Kestelboim, el diestro de 29 años, es uno de los que dirán presente en el torneo de dobles. El lunes comenzará el cuadro principal del Rosario Challenger. 

A horas del inicio del Quini 6 Rosario Challenger, el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más relevantes de la región, el anuncio de los participantes hace crecer la ansiedad en los amantes del buen tenis. Conocidos los nombres de quienes disputarán la clasificación y también de quienes estarán en el cuadro principal, sólo restaba saber quiénes eran los que integran la nómina del torneo de dobles en esta segunda edición del torneo presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe que se disputará del 1 al 8 de febrero en las canchas del Jockey Club Rosario, cosa que finalmente ocurrió.

En ese sentido, la pareja conformada por el argentino Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann lideran la lista. Una particularidad del listado de este año en la modalidad radica en que todavía no aparecen binomios argentinos, más allá de que restan confirmarse cuatro parejas que se conformarán en el torneo y otras dos invitadas por la organización.

Además de Kestelboim, estarán presentes en las canchas de Fisherton como representantes locales Gonzalo Villanueva, quien saldrá como tercer favorito en dupla con el brasileño Paulo Saraiva Dos Santos; Facundo Mena, cuarto preclasificado en conjunto con el uruguayo Ignacio Carou; Santiago Rodríguez Taverna, quien jugará con el ítalo-argentino Franco Agamenone; Genaro Olivieri, en dupla con el español Nikolas Sánchez Izquierdo; y Guido Iván Justo, compañero del brasileño Pedro Boscardin Dias.

Leer más: Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca en La Bombonera

El listado completo de tenistas

El listado de dobles lo completan la pareja italiana Marco Cecchinato/Andrea Pellegrino y las brasileñas, integradas por Mateus Alves/Bruno Oliveira, Thiago Monteiro/Pedro Sakamoto e Igor Marcondes/Eduardo Ribeiro.

Como dato de color, se sabe de antemano que habrá un nuevo campeón en el certamen organizado por la empresa Torneos ya que no estarán presentes Marcelo Demoliner y Fernando Romboli, vencedores de Guido Andreozzi y Theo Arribage en la pasada final.

Leer más: Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández: sus primeras declaraciones

Cómo ver el torneo de Rosario

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, comenzará con la disputa de la qualy este domingo, jornada en la que la entrada será libre y gratuita. Las entradas para el cuadro principal del evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour, se venden en la web de TuEntrada, con un costo que parte de los $6.000. Según informó la organización, aún se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis desde un entorno privilegiado.

Los socios del Jockey Club cuentan con un 20% de descuento. Los clientes Visa del Banco Macro y los suscriptores de La Capital cuentan con el beneficio de 2x1 en entradas para las jornadas de lunes a miércoles. Los socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) también acceden al 2x1 de lunes a miércoles y a un 20% de descuento para las jornadas de jueves a domingo, con cupos limitados por día. Los beneficios y promociones no son acumulables entre sí.

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"