Central y su fuerte localía: otra vez ante un reto Gigante

Para Central, un cruce contra Boca siempre es considerado un encuentro que mueve el amperímetro emocional, no en los niveles del clásico, pero bastante parecido. Pero más allá de las sensaciones, que corren más para los hinchas que para jugadores y cuerpo técnico, hay aspectos futbolísticos que al menos en la previa se presentan atractivos, por supuesto del lado del canalla. Es que el equipo de Miguel Ángel Russo está frente a un desafío interesante en esto de seguir haciendo pesar la localía. El rival de turno, por peso propio, será el de mayor peso de todos los que Central enfrentó hasta aquí en el Gigante, donde el canalla sumó el 89 por ciento de los puntos . Sí, tal cual, es junto a San Lorenzo , el mejor equipo en condición de local. En los seis partidos disputados en su estadio, Central dejó sólo dos puntos en el camino (en el empate 1-1 ante Unión). El resto los ganó todos. Y se viene nada menos que Boca.

Si hay algo que Central dejó en claro es este primer tercio de torneo es que se tomó a pecho el tema de la localía, algo que para Russo es fundamental. Es que el entrenador canalla considera que no hay buenas campañas sin una localía fuerte y desde ese punto de vista no hay manera de que no esté conforme con lo hecho por su equipo.